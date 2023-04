Noche «French Touch» en Razz

El sello francés Roche Musique, dedicado a la electrónica «French Touch» y a todo su derroche de elegancia y poder de seducción, cumple 10 años y lo celebra con una nueva edición que tendrá lugar el próximo sábado 29 de abril en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas siguen disponibles en la web de la sala a un precio de 17 euros + gastos adicionales.

El cartel de Roche por su 10º aniversario está compuesto por tres estrellas del sello, entre ellas su capo Cezaire, conocido por su éxito de R&B noventero ‘Purple Nights’ y por sus remixes de Silk City (‘Leave the Door Open’) o SG Lewis (el oficial de ‘All Night’). Cezaire también ha dedicado un tema a ‘Beyoncé’ pero lo mejor es que acaba de lanzar un pedazo de hit llamado ‘Back in the City’ que suena al mejor funk de los ochenta.

También ofrecerá sesión en Roche es Kartell, un indispensable del sello desde sus inicios. Kartell es conocido por sus producciones de house y nu-disco y es especialmente popular su EP ‘Riviera’, publicado en 2012, en el cual se incluye su hit ‘Pantera’. Ojo también a la elegancia suprema de la slow jam ‘Aura’ o al gancho de su bailable single ‘All In’, también funky.

El nombre destacado en letra grande en el cartel de Roche, sin embargo, es el de Dabeull: puede que te suene si te encuentras entre las personas que han contribuido a que su hit ‘You & I’ sume más de 30 millones reproducciones en Spotify. No es nada difícil imaginar que Bruno Mars se encuentre entre ellos: el sonido de ‘You & I’ puede recordar al de ‘24k Magic‘, pero es que ese hit de Mars ya se inspiraba en el funk enjoyado de los ochenta. El de Dabeull es igual de divertido.

Con su arsenal de hits, su bigote y su pecho al aire a lo Prince, Dabeull es el nuevo gran fichaje de Roche y seguro que en su set no faltarán otros hits que ha publicado recientemente, como ‘Touch’ o ‘Glitter Funk’.