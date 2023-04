¿Está flopeando Ed Sheeran?

Ed Sheeran cerró 2021 «tocado pero nada hundido», pues el éxito de ‘Bad Habits’ y ‘Shivers’ continuaba a principios de 2022 aunque el disco producía cifras muy inferiores a las de sus anteriores trabajos (apenas 2 millones de copias vendidas).

2023 podría ser un año diferente para Sheeran. ‘-’ o ‘Subtract’, su nuevo disco, sale el 5 de mayo, el viernes que viene, pero los números no están acompañando tanto como otras veces. Hay que matizar: en Reino Unido, su mercado principal, le sigue yendo estupendamente, aunque peor que en la era anterior. ‘Eyes Closed‘ se mantiene en el puesto 6 de los singles más exitosos, pero solo ha aguantado una semana en el número 1, mientras ‘Bad Habits’ resistió hasta 11. A nivel local, aún así, no se puede hablar de «flop» en absoluto.

‘Boat’, el nuevo tema Sheeran, no está funcionando tan bien. En parte porque ‘Eyes Closed’ se mantiene fuerte en las islas, en parte porque no es un sencillo oficial, pero el debut de ‘Boat’ en el puesto 46 de la lista de singles británica no augura nada bueno para este tema de corte acústico co-escrito por Aaron Dressner. ‘Visiting Hours’, aquel otro single «no oficial» de Sheeran, entró en el 5. De acuerdo, era su primer single en años, pero ‘Boat’ ha contado con el apoyo de New Music Friday, la playlist más importante del mundo, donde ha sonado en segundo lugar, y no ha funcionado.

En Estados Unidos el éxito de ‘Eyes Closed’ es modesto. Después de lograr su mejor dato en el puesto 26 del Billboard, el tema ocupa el 47. ‘Boat’ no ha logrado entrar en lista. Peor aún, ‘Eyes Closed’ está completamente ausente de todo el top 200 de Estados Unidos en Spotify. No hace falta decir que ‘Boat’ también. Sin embargo, la radio estadounidense sí ha acogido ‘Eyes Closed’ con los brazos abiertos y la canción se mantiene entre las 20 más radiadas del país.

Las cifras globales son preocupantes. ‘Eyes Closed’ está ya fuera de todo el top 50 diario global, aunque resiste en el 71. Para una canción de Ed Sheeran, uno de los 10 artistas más escuchados en el mundo, publicada hace apenas un mes, co-escrita por Max Martin, es un mal dato. Su «peak» fue en el 18, después de entrar en el 23. Pero es que ‘Boat’ ni siquiera ha logrado irrumpir dentro del top 100 y no ha pasado del 139. ‘Boat’ ha conseguido mejores datos en listas oficiales de Países Bajos (10) o Australia (19) incluso que en Reino Unido, pero solo ‘Eyes Closed’ mantiene un recorrido en estos territorios.

Acostumbrado a sumar macrohit tras macrohit, Ed Sheeran vive aparentemente su era más modesta. Y a nadie podrán engañar diciendo cosas como que era la intención, por mucho que este vaya a ser su disco «folk», el más oscuro y personal, pues es de Ed Sheeran de quien estamos hablando. No cabe duda de que las ventas de ‘Subtract’ volverán a contarse por millones y que veremos el disco entre los más exitosos de 2023, pero es innegable que el público le está acompañando en este viaje menos que antes.