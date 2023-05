Cómo asistir a los conciertos gratis de Pet Shop Boys y a Primavera Sound en la Ciudad

Primavera Sound informa al fin de qué hay que hacer para asistir a las Jornadas Inaugurales gratuitas tanto en Madrid como en Barcelona. También de las salas en que se podrán ver los conciertos Primavera en la Ciudad, y la manera de hacerlo con o sin abono.

Concierto gratuito de Pet Shop Boys

Pet Shop Boys actúan de manera gratuita el miércoles 31 de mayo en el Fòrum de Barcelona y el miércoles 7 de junio en el Cívitas Metropolitano de Madrid, acompañados de Jake Bugg, Confidence Man y La Paloma. La entrada es gratis, y no hace falta contar con abono ni pagar un depósito, pero es imprescindible reservarla. Sí hay que registrarse en AccessTicket para optar a las reservas y para acceder al evento.

Las reservas estarán disponibles a partir del 16 de mayo a las 12h para abonos VIP y a partir del 18 de mayo a las 13h, para poseedores de abono y para personas sin abono. Se podrá optar a dos reservas por persona y el acceso está permitido para todas las edades. Tanto adultos como menores deben disponer de una reserva para acceder a los conciertos (los menores de 16 años deberán estar acompañados por padre, madre o tutor legal). La organización recuerda en su página web que el aforo y las reservas son limitados y el evento está sujeto a condiciones.

Primavera en la Ciudad con abono

Como sabéis, al margen de los conciertos en el Fòrum y en Arganda durante los días de festival, y de sendas jornadas inaugurales, habrá conciertos por toda Barcelona y por todo Madrid a lo largo de toda la semana. Son las actividades llamadas «Primavera a la Ciutat» o «Primavera en la Ciudad».

Ahí habrá otra oportunidad de ver a Pet Shop Boys en sala pequeña y a decenas de artistas más como Japanese Breakfast, Yves Tumor, Jockstrap, Melody’s Echo Chamber, Black Country New Road, Arab Strap, Goat Girl y así decenas y decenas de shows. Para estos eventos tienen preferencia las personas con abono y sí es necesario un depósito que podrás transformar en consumiciones o no, como indica la organización:

«El acceso a los conciertos de Primavera a la Ciutat estará sujeto a la obtención de una reserva a través de la aplicación AccessTicket. Para ello será necesario ser poseedor de un abono para Primavera Sound y haberlo registrado en la aplicación AccessTicket. Solo así se podrá optar a las reservas para los conciertos de Primavera a la Ciutat.

Las reservas estarán disponibles a partir del 9 de mayo a las 12h para poseedores de abono VIP y a partir del 11 de mayo a las 14h para poseedores de abono.

Si eres titular de un abono, podrás realizar reservas individuales para todas las salas que acojan conciertos de Primavera a la Ciutat. Cada reserva es válida únicamente para la sala y jornada específicas que hayas seleccionado. Para confirmar la reserva también deberás efectuar un depósito de 10 € por reserva. Si haces uso de la misma y accedes a la sala, los 10 € depositados (u otro importe superior si has adquirido y usado más de una reserva) se transformarán en crédito que podrás utilizar en las barras del festival señalizadas con el logo de “AccessTicket” durante el evento principal en Parc del Fòrum. Si asistes al concierto en sala pero no utilizas el crédito en las barras del festival, este será devuelto de forma automática con la mayor brevedad posible.

Si, a pesar de disponer de reserva para alguno de los conciertos, no asistes a los mismos, el depósito realizado no podrá utilizarse como crédito en las barras del festival y no será devuelto, su importe será destinado a la Fundació Primavera Sound. El acceso a los conciertos en sala de Primavera a la Ciutat no está permitido a menores de 18 años.

En caso de que no puedas asistir al evento que hayas reservado, podrás cancelar tu reserva hasta una hora antes de la apertura de puertas de la sala. El depósito realizado será devuelto de forma automática con la mayor brevedad posible».

Primavera en la Ciudad sin abono

Si no posees un abono para el festival pero quieres disfrutar de la programación de Primavera a la Ciutat, se pondrá a la venta un cupo de entradas para cada sala y jornada a través de DICE. Estas entradas estarán disponibles el 16 de mayo a partir de las 12h y será imprescindible registrarlas en la aplicación AccessTicket para poder acceder a las salas.

Brunch del domingo con abono

El domingo hay un Brunch Electronick en que actúan Ben Böhmer, Campelphat, Diplo, Purple Disco Machine, Carlita y Two Ex en Barcelona. En Madrid, en lugar de Purple Disco Machine, actúa Vitalic.

Las condiciones son similares: «Si posees un abono para Primavera Sound, tendrás acceso a las jornadas de Brunch Electronik a través de la obtención de una reserva vía AccessTicket. Se podrá realizar una sola reserva por abono y para ello también será necesario efectuar un depósito de 10 € por reserva. El acceso está permitido para todas las edades, pero tanto adultos como menores deben disponer de una reserva para acceder al evento (los menores de 16 años deberán estar acompañados por padre, madre o tutor legal) y mantener la pulsera de acceso al festival que se les haya entregado en días anteriores. Los padres, madres o tutores legales que hayan obtenido la reserva podrán solicitar una para el menor de menos de 16 años que les acompañe a través de [email protected]ticket.app

Si haces uso de la reserva y accedes a la jornada de Brunch Electronik, los 10 € depositados se convertirán en crédito útil para la barra señalizada con el logo de “AccessTicket” la jornada de domingo. Si asistes a Brunch Electronik pero no utilizas el crédito en la barra, este será devuelto después del evento de forma automática y con la mayor brevedad posible.

Si, a pesar de disponer de reserva para Brunch Electronik, no asistes al evento, el depósito no será devuelto y su importe será destinado a la Fundació Primavera Sound.

Durante las primeras 48 h. solo estarán disponibles para los poseedores de un abono VIP, a partir del 16 de mayo a las 12h. Una vez acabe ese plazo, las reservas también estarán disponibles para el resto de poseedores de abonos, a partir del 18 de mayo a las 13h.

Brunch del domingo sin abono

Si no posees un abono para el festival pero quieres disfrutar de las jornadas de Brunch Electronik, puedes adquirir entradas para las mismas a través de DICE. Estas entradas ya están disponibles y será imprescindible que sus compradores las registren en la aplicación AccessTicket para poder acceder a alguna de las dos jornadas.

Diferencias entre las ediciones de Madrid y Barcelona

Existen pequeñas diferencias entre los eventos de Madrid y Barcelona por lo que recomendamos esta página para informaros sobre las Jornadas Inaugurales y Paralelas de Barcelona, y esta otra para Madrid.