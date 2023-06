Samantha Hudson / AOVE

Todavía no he superado que lo que Subterfuge ha venido vendiendo como «el nuevo disco de Samantha Hudson» (sic), lo que se va a presentar en el Sónar, sea un EP de 4 temas y 12 minutos. No uno de esos EP’s a los que se irán sumando otras pistas en los próximos meses, no. Esto es todo.

Al menos ‘AOVE’ es un poco más largo que ‘RR’ de Rosalía y Rauw Alejandro, y también tiene su excusa, su razón de ser. Si en su himno ‘Por España’ vimos a Samantha Hudson abrazar la cultura bakala en uno de sus momentos, ‘AOVE’ es ya una entrega total a la contracultura raver de los 90. Los bombos son puro techno bajo la producción de La Diega, que en el disco ‘Liquidación Total’ se había encargado de uno de los temas más lustrosos, ‘Perra’.

Con guiños al hardcore, los beats de La Diega se concentran ahora en la década de La Quinta Marcha Magazine, dejando atrás todo poso latino o folclórico. La final ‘Es lo que hay’ se acerca a ser la enésima revisión de ‘Show Me Love’ tras las reivindicaciones de Charli XCX, Fangoria y varios artistas más, mientras en las otras 3 pistas predomina lo machacón, con una insistencia que ni Johnny Techno Ska.

‘Adicta al sonido’ baila cubata en mano con los ojos en blanco, tirando de trance y saxo. Samantha Hudson nos cuenta que el sonido es su único amante. Y tú concuerdas. ‘Otra vez’ es intercambiable con ‘Vodka con Red Bull’: incluso esta parece su continuación. ‘Otra vez’ se pega un poco más gracias a todas las veces que repite «No hay un puto taxi, en esta ciudad no hay un puto taxi». Alguien comentaba en JENESAISPOP con bastante gracia a la salida de la canción, que últimamente siempre hay taxis en Madrid. Si los taxis pueden estar ahí: el problema es si tú estás en condiciones de verlos…

Para todos aquellos que acusaban a Samantha Hudson de ser chabacana y zafia -y mira que su discurso político muchas veces es más rico que el de los tertulianos políticos de la tele-, en este caso ella ha decidido hacer suyo el insulto. Abrazar la mamarracha que todas llevamos dentro. ‘AOVE’ te gustará si a veces te has quedado tú sola bailando en un club, cuando todas tus amigas ya no podían más, y si te fuiste únicamente es porque sacaron las escobas.