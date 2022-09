Fangoria anuncian ‘Ex Profeso’ y ‘Entre Paréntesis’

Fangoria informan de que el tercero de sus EP’s titulados con sendas palabras que empiezan por E y por P llegará el 18 de noviembre. El sucesor de ‘Existencialismo Pop‘ y ‘Edificaciones Paganas‘ llegará, por tanto, a tiempo para sus conciertos navideños (5 de diciembre en el WiZink Center de Madrid). El dúo formado por Alaska y Nacho Canut ha revelado que la preventa estará disponible desde este viernes 30 de septiembre.

Sin embargo, Amazon y Fnac nos dan ya algunos detalles, como por ejemplo el tracklist formado por 5 canciones y su duración:

1.- Un poco todo (3:20)

2.- No me compensa, no lo vuelvo a hacer ¿qué gano yo con todo esto? (3:44)

3.- Lo imposible (4:17)

4.- Un vampiro para dos (3:08)

5.- Satanismo, Arte Abstracto y New York Dolls (2:50)

Además, habrá una caja deluxe llamada ‘Entre paréntesis’ para recoger los 3 EP’s.

Dice la nota de presentación sobre el tercer EP que es el más ecléctico de la serie: «Pasan del House revisado con sonidos actuales (“Un poco todo”) al Glam (“Un vampiro para dos”) pasando por el Tecno (“Lo imposible”), el Pop disco-diva eurovisiva (“No me compensa, no lo vuelvo a hacer ¿qué gano yo con todo esto?”) y por supuesto el Rock’n’roll (“Satanismo, arte abstracto y New York Dolls”). Entre los colaboradores están Ale Sergi, Santi Capote, Mauro Canut, Juan Sueiro y Jon Klein.

Podcast: discografía de Fangoria