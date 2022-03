«Del 1 al 10, te pongo un 3», canta Alaska en una de las canciones de su nuevo EP, como anticipándose a los más críticos a la hora de valorar sus últimos pasos artísticos. Fangoria continúan presentando una serie de EP’s titulados con palabras que empiecen por «E» y por «P» y tras ‘Existencialismo Pop‘, la primera parte dominada por el single ‘Momentismo Absoluto‘, es el turno de ‘Edificaciones Paganas’.

Se trata del primer lanzamiento en más de una década en el que no cuentan con la producción de Guille Milkyway, y por mucho que admiremos a La Casa Azul, eso puede ser bueno en el sentido de que su carrera va ya pidiendo cambios, y el propio Guille era partidario de que Fangoria exprimiera ahora su faceta más oscura. Lo extraño es que entre las campanas de ‘Del uno al diez’, el disco de ‘Mi burbuja vital’ y el pop sintético con referencia a ‘Stranger Things’ de ‘La pregunta del millón’, ‘Edificaciones paganas’ sigue una línea muy parecida a la de sus últimos años: termina siendo un EP sin Guille Milkyway que a veces se parece un poco a Guille Milkyway, solo que sin el detalle de Guille Milkyway.

También hay referencias a otras etapas suyas: el cabaret, el odio, su admiración por el bolero y la ranchera aparecen en ‘No me das pena’, en la que en cualquier momento podría aparecer Paquita la del Barrio para sumarse a frases como «Eres un bicho, vete y déjame», «Sal de mi vida y adiós» o «No me das pena ni me haces llorar / Vergüenza ajena es lo que tú das». También parece una de aquellas colaboraciones que hicieron con Mastretta, solo que aquí el clarinete es de Jon Klein. ‘Del uno al diez’, con la colaboración de Santi Capote de Ellos, recuerda mucho a ‘He’s on the Phone’, el tema de Saint Etienne que a su vez tomaba un préstamo de Étienne Daho, y tampoco está tan lejos de aquel momento en que Dinarama se obsesionaron con ‘Left to My Own Devices’ de Pet Shop Boys hasta el punto de que la replicaron en ‘No es el final’.

El EP termina con la repetición del chiste contado ya varias veces de ‘Satanismo, arte abstracto y Benidorm’, un tema que ya apareció en el EP anterior hasta 3 veces, por lo que esta es ya la 4ª que lo oímos, si bien hay que decir que por lo menos este EP parece más un EP al uso, al no dividirse entre temas y remezclas, presentando 5 composiciones diferentes.

No son las más inspiradas de su carrera, ni Alaska parece haber encontrado el tono ideal para sacarles partido, ni presentan el libreto más cuidado (nadie en Warner quiso supervisar que «tú pereza» y «tú desprecio» no llevan tilde), pero al menos es un EP liderado con algo parecido a un hit. ‘Mi burbuja vital’ recupera la sobriedad disco pre-Milkyway de ‘Más es más’, cuenta con una de esas estrofas que solo Fangoria pueden convertir en algo pegadizo sin que tengas ni idea de lo que significan («Lina Talamante se hizo eco del evento termonuclear / Tina de Jerez me hizo un hueco y vuelo en su nave interestelar»), su propio tarareo «na-na-na» (algo no tan habitual en su discografía), un vídeo inspirado en Valerio Lazarov y una nueva propuesta individualista como forma de supervivencia: «inventar otra realidad», «fabricar personalidad», construir tu «burbuja vital».