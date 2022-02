Fangoria homenajean los locos 70 de TVE en la divertida y escapista ‘Mi burbuja vital’

Fangoria han estrenado su nuevo single ‘Mi burbuja vital’. Es el primer adelanto oficial de ‘Edificaciones paganas’, el segundo de los tres epés que el dúo formado por Alaska y Nacho Canut planea lanzar a lo largo de los próximos meses hasta completar la totalidad de su nuevo álbum de estudio. Su lanzamiento previo fue ‘Existencialismo pop‘. ‘Edificaciones paganas’ sale el 4 de marzo.

‘Burbuja vital’ «habla de construir, de edificar, pero no edificios de ladrillos sino un metaverso privado, un mundo virtual donde poder desarrollar una vida más interesante y aventurera que la que nos ofrece la realidad». Y lo que construyen Fangoria en ‘Burbuja vital’ es una canción de música disco clásica y tan divertida y escapista como promete ese estribillo que nos invita a «inventar otra realidad» y a «averiguar qué podría pasar si me atrevo a escapar».

A los 70 lleva concretamente el videoclip de ‘Mi burbuja vital’, un homenaje a los locos cromas que se podían ver en RTVE en la época, cuando Valerio Lazarov se encontraba al mando de la realización de programas como ‘Señoras y señores’ o ‘La última moda’. Hay también un probable guiño a Raffaella Carrà en la peluca rubia de Alaska.

El nuevo EP de Fangoria será un «homenaje a los rascacielos, las torres de apartamentos y los bloques de piso» y contará con una versión «Benidorm» de la saga ‘Satanismo, Arte abstracto y…’, que el grupo ya ha grabado en varios estilos, y que esta vez se sumergirá en la música disco. El EP contará también con la colaboración de Alejandro Sergi de Miranda! y con la de Santi Capote de Ellos.

«Las otras canciones van del Cabaret Electrónico de No me das pena, que grabamos con nuestro colaborador habitual Jon Klein (de Specimen y Siouxsie and the Banshees ), al Tecno Pop de La pregunta del millón y el House Pop noventero de Del uno al diez, las dos producidas con Juan Sueiro», detalla la nota de prensa facilitada por Black Vinyl Records Spain, que también avanza la portada del EP.

El homenaje de Fangoria a Benidorm no puede ser más oportuno ya que Alaska viene de presentar el Benidorm Fest junto a Màxim Huerta e Inés Hernand. De hecho, Alaska «presenta» la actuación de Rigoberta Bandini en la divertida parodia de ‘Polònia’, en una imitación que casi se confunde con la realidad.