Django Django / Off Planet

Hay 5 razones por las que Django Django siguen siendo relevantes cuando ya van por su 5º álbum de estudio, pese a no ser la novedad. La primera y más evidente es que a los autores de ‘Default’ les continúan saliendo pepinacos como inspirados por la factoría DFA. ’Slipstream’ y ‘Dumdrum’, contenidos en esta nueva entrega ‘Off Planet’, habrían ocupado portadas en los tiempos en que descubrimos a Hot Chip como teloneros de LCD Soundsystem.

La segunda es que saben de quién rodearse. Este álbum incluye colaboraciones con nombres tan interesantes como Stealing Sheep, la cantante sudafricana Toya Delazy o la rapera japonesa Yuuko. No son elecciones tan obvias, llevándonos ciertamente a otro «planeta», lejos del nuestro, últimamente tan monocromático. Destaca el single principal de esta era, un ‘Complete Me’ que, en plan acid, han producido junto a Self Esteem, otra de las voces clave del panorama alternativo internacional, dentro y fuera de Slow Club.

La tercera es que saben contrarrestar sus temas bailables con producciones más sentidas. En esa línea destaca la bonita ‘Lunar Vibrations’ que en este álbum han entregado a Isabelle Woodhouse, y que conecta con artistas más introspectivos, como Caribou.

La cuarta es que saben cómo cerrar un disco. Tras hora y veinte de lanzamiento, ‘Gazelle’ es la guinda del pastel. Con cierto poso de canción-río, el tema tiene cadencia de música disco, bajo funk, cuerdas y un flow espectacular. Dura más de 5 minutos pero deja con ganas de más. Lo cual después de 20 pistas tiene mucho mérito y nos lleva al último punto.

Porque la quinta razón para seguir queriendo a Django Django es que hay cierta vocación conceptual en este disco. Su líder y confundador Dave Maclean se ha inspirado en la ufología para lanzar esta obra en 4 partes separadas. 4 EP’s, cada uno de los cuales se inspira en un «planeta» distinto, con el objeto de «deconstruir la identidad de la banda».

No sé si Django Django se han deconstruido tantísimo en el proceso o si realmente cada EP nos lleva a un planeta tan diferente en concreto. Es verdad que a veces juegan con el jazz, el house, el R&B o el hip hop, pero mayormente siguen sonando a sí mismos. Tampoco sé si todas las piezas encajan a la perfección. Sin necesidad de irnos a los instrumentales, que suelen ser el blanco fácil de la gente -cuando ‘Osaka’ y ‘Squid Inc. son bastante potentes-, ‘No Time’ con Jack Peñate o ‘A New Way Through’ no destacan tanto en una secuencia tan larga. Lo que sí sé es que nos han mantenido la mar de entretenidos en el proceso.