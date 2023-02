Django Django anuncian disco doble y estrenan cinco temas

Django Django han anunciado la salida de ‘Off Planet’, su quinto disco, que será un LP doble y será publicado en cuatro partes a lo largo de los próximos meses, como hicieron Beach House con ‘Once Twice Melody’. ‘Off Planet’ tendrá colaboraciones de parte de Self Esteem, Jack Peñate, Stealing Sheep, Toya Delazy, Isabelle Woodhouse, Refound, Yuuko y Bernardo. Estará disponible de forma íntegra el 16 de junio.

La primera parte ya se puede escuchar en plataformas y está formada por cinco canciones, de las cuales ‘Complete Me’ es el single oficial, en colaboración con Self Esteem. La banda británica ha indicado que el instrumental de ‘Complete Me’ «fue creado en algún momento durante 2020 o 2021 mientras el mundo seguía en cuarentena». También cuentan que está inspirada en el hip hop y house de los 90.

‘Off Planet’ será el quinto disco de Django Django tras ‘Glowing in The Dark’ (2021), que fue nuestro Disco de la Semana por aquel entonces, ‘Marble Skies’ (2018), ‘Born Under Saturn’ (2015) y ‘Django Django’ (2012).

Tracklist:

Wishbone

Complete Me ft. Self Esteem

Osaka

Hands High ft Refound*

Lunar Vibrations ft Isabelle Woodhouse

Don’t Touch That Dial ft. Yuuko

Back to Back ft. Patience

Squid Inc

Come Down

Golden Cross

No Time ft. Jack Penate

A New Way Through

Galaxy Mood ft. Toya Delazy

The Oh Zone

Dead Machine ft. Stealing Sheep

Dumb Drum

Fluxus

Slipstream

Who You Know ft. Bernardo

Black Cadillac

Gazelle

