Canción del Día: ‘Hold Fast’ puede ser un antes y un después para Django Django

‘Glowing in the Dark’ de Django Django está siendo nuestro «Disco de la Semana» gracias a canciones como ‘Hold Fast’. A la retahíla de singles que encontramos destacados en la pegatina del CD como si estuviéramos todavía en los años 90 (‘Free from Gravity’, ‘Spirals’, y ahora ‘Waking Up’ con Charlotte Gainsbourg) hay que sumar joyas perdidas como este ‘Hold Fast’ que seleccionamos hoy como «Canción del Día».

Cuando está a punto de cerrarse el disco, ‘Hold Fast’ ofrece otra cara de Django Django: de alguna manera es una canción que encajaría en un concierto de Caribou por lo que tiene de evasivo y por cierto carácter de «canción-río». No hay estribillo, sino que la melodía va fluyendo poco a poco, provocando cierta sensación de levitar. Una guitarra tipo New Order emerge y el sonido orgánico del grupo está ahí, pero el grupo parece haber abierto a lo grande la puerta de la pista de baile, cosa que les sienta fenomenal.

Es más o menos también lo que nos cuenta una letra que nos habla de «esperar pacientemente», de cómo resistiremos llueva o «truene», concluyendo al término del primer párrafo: «pronto seremos libres». Una sensación de liberación con la que solo podemos comulgar, y que nos hace pensar en un futuro hipotético de Django Django, más encarrilado a este estilo musical.