Los 13 momentos más destacados de Glastonbury 2023

Glastonbury, el festival más mediático y multitudinario de Reino Unido, ha vuelto a celebrarse en el Worthy Farm un año más. Elton John, Lana Del Rey, Arctic Monkeys, Lil Nas X o Cat Stevens se han contado entre los cabezas de cartel, en un fin de semana en el que han vuelto a pasar muchas cosas.

Elton John y estrellas

Elton ofreció el último concierto de su carrera en Reino Unido y se dejó arropar por varios artistas invitados. Brandon Flowers cantó con él ‘Tiny Dancer’, anulando cualquier posibilidad de que Britney Spears apareciera en el escenario, pues su nombre se había rumoreado durante los últimos días. También Rina Sawayama, Stephen Sanchez y Jacob Lusk se dejaron caer por el set de Elton, quien dedicó ‘Don’t Let The Sun Go Down On Me’ a George Michael, en el día en que Michael habría cumplido 60 años.

Elton John & Brandon Flowers performing ‘Tiny Dancer’ tonight at Glastonbury 😍 pic.twitter.com/PxcT4UexUr — The Rock Revival (@TheRockRevival_) June 25, 2023

El acapella de Lana Del Rey

Lana Del Rey empezó su concierto media hora tarde por culpa de su peinado («toma tiempo hacerlo», declaró) y la organización de Glastonbury no dudó en cortarle el micrófono llegada la medianoche, guiándose por sus horarios de cierre. A Lana le costó irse del escenario y no dudó en darse un baño de masas e improvisar un acapella de ‘Video Games’ con su público.

After they cut her set, Lana del Rey got 200k people to sing Video Games with her without the sound.

Queen sh!t 🫶🏼😭#glastonbury2023 pic.twitter.com/VGP3sluZGd — Faceless ♌️ (@aryastarkno) June 25, 2023

Lewis Capaldi, arropado por su público

Lewis Capaldi padece el síndrome de Tourette y, en alguna ocasión, ha sufrido ataques en pleno concierto. Le pasó en Glastonbury, al final de su set. Los espasmos impedían a Capaldi cantar ‘Someone You Loved’, así que su público no dudó en ayudarle y cantarla por él.

We love you Lewis Capaldi ❤️

Glastonbury crowds are the best. pic.twitter.com/x6ZnIIgRpP — BBC Radio 1 (@BBCR1) June 24, 2023

Rick Astley tocó el repertorio de los Smiths

Hasta dos veces actuó Rick Astley en Glastonbury. La primera vez lo hizo al mediodía -una de las horas menos agradecidas- y tocó su catálogo propio, incluyendo la mítica ‘Never Gonna Give You Up’. Después, a la noche, se puso el disfraz de Morrissey y presentó un repertorio compuesto por 16 versiones de los Smiths, acompañado por la banda británica Blossoms.

I didn’t know how much I needed to see Rick Astley crushing AC/DC’s "Highway to Hell" and the drums at Glastonbury pic.twitter.com/el650jBSNB — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) June 25, 2023







Rina Sawayama saca los colores a Matty Healy

Entre los momentos más comentados de Glastonbury, la pulla de Rina Sawayama a Matty Healy, líder de The 1975: «Esta se la dedico a un hombre blanco que mira «Ghetto Gaggers» y se burla de la gente asiática en los podcasts. Además, es propietario de mis másters: estoy harta». Sawayama se refiere a Dirty Hit, el sello de The 1975, del que Healy es accionista.



Lil Nas X toca temas nuevos

Sin disco en el mercado ni nada que promocionar, Lil Nas X desplegó su extravagancia pop en Glastonbury, presumiendo de una fantástica producción escenográfica. Montero presentó dos canciones nuevas, ‘Batty Boy’ y la ya conocida ‘Down Souf Hoes’, pero sobre todo se apoyó en el repertorio de su disco de debut. Jack Harlow estuvo presente para cantar con él ‘Industry Baby’.

Lil Nas X just revealed this new song is titled “batty boy” pic.twitter.com/c6D6r55LwU — 𝙈𝘼𝙅𝙊𝙍 (@lilnasxmajor) March 20, 2023





Guns and Roses son puntuales

Guns and Roses han sido noticia por empezar puntuales su concierto, algo poco habitual. Los de Axl Rose y Slash tocaron un repertorio de 27 canciones, Dave Grohl les acompañó en ‘Paradise City’, y le dedicaron ‘Live to Let Die’ a Paul McCartney (que estaba por allí y de hecho fue cabeza de cartel de la edición anterior).



Max Richter, Tilda Swinton… y un hombre desnudo

Entre los conciertos de Glastonbury programados por la mañana, el de Max Richter fue uno de los más concurridos. El pianista alemán debutó en Glastonbury y ofreció una versión orquestal de su disco de 2004, ‘The Blue Notebooks’. A Richter le acompañó la actriz Tilda Swinton en una de las piezas, pero el show fue noticia por el intento de protesta de un hombre que se plantó desnudo delante del escenario, antes de ser retirado del área por los agentes de seguridad.



Blondie

Trío de ases de Blondie, que empezaron su set en Glastonbury con ‘One Way or Another’, ‘Hanging on the Telephone’ y ‘Call Me’. Después cayeron ‘The Tide is Night’, ‘Rapture’, ‘Maria’, ‘Heart of Glass’… No hubo artistas invitados, pero nadie los necesita con tremendo repertorio.



RAYE habla sobre violencia sexual

Entre los momentos más emotivos que dejó Glastonbury, RAYE habló sobre su experiencia como víctima de abusos sexuales, antes de interpretar ‘Ice Cream Man’: «hay muchas historias que me he callado y que he sufrido sola. La siguiente canción habla de abusos sexuales, violación, violencia sexual… Sé que es un tema pesado pero también sé que una de cada cuatro mujeres y hombres lo sufren y sé que no estoy sola en esto hoy».



Cate Blanchett se une a Sparks

Tilda Swinton no es la única actriz que se dejó ver por Glastonbury. Cate Blanchett se unió a Sparks durante su actuación de ‘The Girl is Crying in Her Latte‘, pues de hecho aparece en el videoclip de la canción.



Pretenders

Antes hablábamos de Paul McCartney: el Beatle no solo estuvo en boca de Axl Rose en Glastonbury, de hecho apareció en el concierto de Pretenders. Fue al final del show. No fue el único artista invitado: Johnny Marr y Dave Grohl tocaron con Pretenders varios temas.

Chrissie Hynde brought Paul McCartney onstage at the end of the Pretenders show at Glastonbury Festival June 24 2023 Video Jackie Spencer #TheBeatles #PaulMcCartney #chrissiehynde #glastonbury2023 pic.twitter.com/IEp1AjgbGM — DIÁRIO DOS BEATLES (@Diario_Beatles) June 24, 2023





Lizzo aboga por el amor propio

Lizzo está aquí para recordarnos que nos queramos más a nosotros mismos. Así lo confirmó en Glastonbury: «¿cuál fue la última vez que te dijiste algo positivo a ti mismo?» El buen rollo de Lizzo se tradujo evidentemente en el apartado musical, donde canciones como ‘About Damn Time’ elevaron el alma del público.