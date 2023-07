‘True Babe’ de Gwen Stefani es digna, al menos

Gwen Stefani ha vuelto con nuevo single, ‘True Babe’ es solo su tercer lanzamiento en tres años. En 2020 llegó ‘Let Me Reintroduce Myself‘, en 2020 ‘Slow Clap‘. Ninguno logró «reintroducir» la carrera de Gwen en el contexto musical actual.

En sus dos singles previos, Gwen se reivindicaba a sí misma, y ‘True Babe’ continúa por el mismo camino viajando más atrás en el tiempo incluso. Con su sonido de pop-rock e influencias del ska, ‘True Babe’ lleva a los tiempos de No Doubt, pero sin la energía y garra de entonces.

Si Gwen se enamoró del ska yendo a fiestas underground en los años 90, ‘True Babe’ transmite que esa ya no es su realidad (evidentemente, han pasado 30 años) y que se conforma con ser una imitación. ‘True Babe’ busca sonar todo lo «radio-friendly» posible y digerible posible y, sí, logra una melodía digna, pero por el camino pierde nervio y se queda en un producto blando e insípido. Aún así, la evolución respecto a los dos sencillos anteriores es evidente.

‘True Babe’ es una de las decenas de canciones que Gwen ha escrito en los últimos años, cerca de 30, según ha contado a UK Official Charts. Sin embargo, no hay disco en camino, al menos de momento, pues Gwen solo sacará algo cuando realmente crea en ello. Su último álbum de estudio, ‘This is What Truth Feels Like‘, solo el tercero en solitario, vio la luz en 2016.



