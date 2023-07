Adele matará a quien se atreva a lanzarle algo al escenario

Lil Nas X, Bebe Rexha, Kelsey Ballerina y Pink han sido las últimas víctimas de la fiebre de «lanzamiento de regalos al artista». Estos incidentes (a veces graciosos, a veces peligrosos) han hecho que mucha gente se esté replanteando el riesgo de esta forma de relacionarse en los conciertos.

Para curarse en salud, Adele no ha dejado lugar al diálogo sobre este tema. En su último concierto, con lanzador de camisetas en mano (parece más bien un lanzallamas), ha dicho alto y claro: «Os reto, joder. Atreveos a tirarme algo a mí y os mataré». Oído, Adele.

Acto seguido, lanzaba la camiseta al público mientras gritaba: «¡Dejad de tirar cosas a los artistas!». Al darse cuenta de la incoherencia de su gesto y sus palabras, le ha dado la risa. Aunque ha sido cómico, no ha dejado de poner palabras al momento que se está viviendo en los conciertos: «Parece que a la gente se le está olvidado cómo coño hay que comportarse en los shows».

Vestida de Schiaparelli y muy elegante, la cantante ha terminado su discurso reivindicativo, lanza camisetas en mano, diciendo: «¿Habéis visto a esa gente que tira cosas? Se les ha ido la pinza completamente, ¿os lo podéis imaginar». El momento ha sido gracioso, cuando menos.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

— Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023