Un fan le regala a P!nk las cenizas de su madre

Los regalos que recibe P!nk en sus conciertos están empezando a dar un poco de miedo. Al parecer, la artista siempre pide y anima a su público a que lancen purpurina y confeti al aire. Por lo que sea, una persona de ese público ha decidido que eso se le quedaba corto y le ha lanzado una bolsa con las cenizas de su propia madre.

El incidente, ha ocurrido en el último concierto de la artista en el festival British Summer Time en Hyde Park de Londres. Mientras que cantaba ‘Just Like a Pill’, P!nk se ha agachado a coger algo del suelo. Cuando se ha dado cuenta de lo que era esa bolsa de plástico con un polvo gris, ha dicho, visiblemente sorprendida: «¿Esto es tu madre? No sé cómo sentirme al respecto…». Y con mucho cuidado ha dejado la bolsa delante de un altavoz en el escenario y ha seguido con la actuación.

Aunque no ha sido tan épico, P!nk también ha recibido otro regalo extraño (cuanto menos) en otro de sus shows: una rueda entera de queso.

P!nk is left shocked as fan throws mother’s ashes on-stage: “Step too far” pic.twitter.com/ildzAYuF8s

somebody gave p!nk an entire wheel of cheese at her concert 😭 pic.twitter.com/MueW5AnRoT

— 𝐍𝐈𝐂𝐇 (@nichblink) June 26, 2023