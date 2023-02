Cuánto ha vendido P!nk con cada disco

‘Trustfall’ de P!nk es el nuevo número 1 de las listas británicas, al superar las 37.000 copias durante su primera semana. Es la 4ª ocasión en que la cantante consigue llegar a la cima de álbumes en UK. No ha habido la misma suerte en Estados Unidos, donde ‘SOS’ de SZA sigue intratable en el top 1 por 10ª semana. P!nk ha tenido que conformarse con el puesto 2 en su país por la venta de 75.000 copias.

Lo nuevo de P!nk también ha sido número 1 en Alemania, Australia, Nueva Zelanda y Suiza, además de número 2 en Bélgica, Holanda, Francia, Irlanda… por lo que podríamos estar ante uno de los discos más vendidos del año, otra vez. De momento no hay demasiado entusiasmo en las listas de streaming hacia sus singles principales, ‘Trustfall’ y ‘Never Gonna Not Dance Again’, pero ya hemos visto a P!nk demasiadas veces salvar los muebles con un tercer, cuarto y quinto single. Así lo contamos hace 10 años en una columna llamada «P!nk, corredora de fondo» y así lo ha continuado demostrando desde entonces.

Recientemente, varias decenas de comentarios en nuestra web debatían sobre el éxito de los discos de P!nk, con algunos usuarios comentando muy acertadamente que en España tenemos una visión distorsionada de su alcance, porque España nunca ha sido un mercado clave para la cantante. Por este motivo, dedicamos este artículo a esclarecer cuáles han sido los méritos de cada álbum de P!nk, aunque por aquí no nos hayamos enterado.

‘Can’t Take Me Home’: un digno debut

Sin llegar a ser top 10 en Reino Unido ni en Estados Unidos, el debut de P!nk publicado en el año 2000 ha conseguido vender más de 4 millones de copias por varios motivos: el pelotazo que dio el segundo disco, que hizo a mucha gente asomarse «al primero»; el éxito del single ’There You Go’ y en menor medida ‘Most Girls’, la buena época que fueron los primeros 2000 para la venta de CD’s y los buenos datos de P!nk en los países angloparlantes. El doble platino para el disco en Estados Unidos y Australia -su bastión- y el platino en Reino Unido ya suman 3 millones. En España el álbum no llegó a listas. Estábamos muy ocupados con Operación Triunfo.



Missundaztood: su gran macrohit

El segundo disco de P!nk, publicado a finales del 2001, unos meses después del pelotazo de ‘Lady Marmalade’, todavía polémico 20 años después, permanece como su gran éxito. Ha superado los 13 millones de copias vendidas, 5,6 de los cuales proceden de Estados Unidos. También destacan los 6 discos de platino obtenidos en Reino Unido, los 5 logrados en Canadá o los 4 logrados en Australia. De nuevo las cifras son mucho menores en países no angloparlantes, y el álbum no lograría pasarse por listas españolas en una época realmente competitiva, pero los singles ‘Get The Party Started’ o ‘Just Like a Pill’ sí se asentaban como éxitos internacionales sin peros y se acercan a día de hoy a los 200 millones de streamings en Spotify.



Try This: el tropezón

El tercer disco de P!nk es el principal responsable de que tengamos la percepción de que P!nk alguna vez ha flopeado. Después del enorme éxito de ‘Missundaztood’, su fanbase no pareció tan sólida cuando ‘Try This’ (2003) no logró llegar al millón de copias en Estados Unidos (aunque sí ha sido finalmente certificado como platino en 2019), superando por poco el medio millón en UK. El single ‘Trouble’ era tan solo número 68 en el Billboard Hot 100, el resto quedaban fuera del top 100. Aun sí, en los foros de UK Mix se estima que el disco ha vendido 3,5 millones de unidades. Una cifra por la que otros matarían.



I’m Not Dead: la resurrección

El título del cuarto disco de P!nk ‘I’m Not Dead’ (2006) fue una declaración de intenciones: la cantante decidió irse de Arista, describió la era anterior como un infierno y se decidió a renacer. Sobre todo el 2º single ‘Who Knew’ y el 3º ‘U + Ur Hand’ lo consiguieron y se duplicaron las cifras del anterior disco. Se vendieron 6 millones de copias en todo el mundo, 2 de ellos en Estados Unidos y 1,4 en Reino Unido. A destacar los 11 platinos en Australia, y hasta en España por primera vez nos enteramos de algo: ‘I’m Not Dead’ fue top 73 en nuestro país en aquel 2006.



Funhouse: su 2º mayor éxito

El público permaneció para el 5º álbum de P!nk y hasta podemos decir que esta vez su éxito fue un poco más internacional. En ‘Funhouse’ (2008) estaba ‘So What’, que fue número 1 en medio mundo, y permanece como una de sus canciones más escuchadas con 500 millones de streamings en Spoti. El disco tiene cifras muy parecidas al anterior pese a que cada vez era más difícil vender millones de discos a causa de la piratería y se pudieron sumar 7 millones de copias. Además, el álbum fue número 43 en España: su público por aquí seguía siendo insignificante, pero al menos era creciente.



The Truth About Love: P!nk se mantiene

En 2012, cuando ya no era nada fácil vender 7 millones de copias, P!nk logra bordear esa cifra (6 millones en las estimaciones de UK Mix, 7 millones mencionados en AllAccess.com) gracias al poder de 2º y 3º single. Tras un ‘Blow Me (One Last Kiss)’ que funcionó de manera correcta, sumó un ‘Try’ que compite por ser la mejor composición de su carrera y sobre todo ‘Just Give Me a Reason’, que contó con la participación de Nate Ruess de fun. Este último tema suma 1.000 millones de streamings en Spotify y 1.500 en Youtube, resultando su canción más popular. El disco fue de nuevo multiplatino en Estados Unidos y Reino Unido, llegando a los 9 platinos en Australia. Fue el 7º disco más vendido de 2012 según la IFPI, además del primer top 10 de P!nk en España. Incluso fue el 40º álbum más vendido del año por aquí.



Beautiful Trauma: la resistencia

En 2017 vender 7 millones de copias no es una opción para la superestrella media. Solo Ed Sheeran logra rebasar esa cifra en este periodo. Pero P!nk repite entre los 10 discos más vendidos del año a nivel mundial con ‘Beautiful Trauma’, que termina sumando otros 3 millones de copias. Lo consigue sobre todo gracias a otra balada a piano que busca el medio tiempo, ‘What About Us’. Se consigue un espectacular doble platino -para los tiempos que corren- en Reino Unido, el platino en Estados Unidos, el triple platino en Canadá, el cuádruple en Australia y el verdadero milagro: un número 4 en España.



Hurts 2B Human: un lanzamiento menor

El medio millón escaso para ‘Hurts 2B Human’ puede excusarse con la idea de que ‘Hurts 2B Human’ tan solo iba a ser en principio un EP que luego se completó debido a lo «bien» que iban la sesiones de estudio. El disco solo consiguió ser platino en Australia y Canadá, y lo que sí logró P!nk fue arañar varias canciones por encima de los 100 millones de reproducciones: ‘Walk Me Home’, la colaboración con Cash Cash ‘Can We Pretend’ o la titular colaboración con Khalid. La mala recepción de los últimos singles P!nk pueden ser indicativas de que -ahora sí- la popularidad de P!nk podría estar tocada, por lo que, para dejar un buen sabor de boca, recordemos que P!nk editaba un «greatest hits» en 2010 que sumaba 5 millones de unidades para sus arcas.