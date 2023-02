P!nk reaviva el drama con Xtina y ‘Lady Marmalade’

P!nk acaba de publicar un nuevo álbum, ‘TRUSTFALL‘, que no está nada mal, y la promoción ha vuelto a dejar una nueva polémica con Christina Aguilera. Bueno, nueva no, porque el drama de ‘Lady Marmalade‘ tiene ya más de 20 años. Sin embargo, cada cierto tiempo vuelve a generar titulares.

En una entrevista, a la autora de ‘Try’ le han pedido que clasifique sus videoclips de mejor a peor, y ha colocado el de ‘Lady Marmalade’ en última posición. En sus palabras, «no fue un vídeo divertido de rodar» sino «un fastidio» porque durante el rodaje «hubo algunas… personalidades». P!nk recuerda que, al menos, «Lil’ Kim y Mya fueron majas».

Evidentemente, P!nk se refiere indirectamente a Christina Aguilera. Como es sabido, P!nk y Christina se llevaban como el perro y el gato en esta época, y el rodaje de ‘Lady Marmalade’ estuvo lleno de tensión entre ambas. El origen de la tensión parece encontrarse en un desacuerdo con la grabación: Christina se llevó la mejor parte de la canción, algo que no gustó a P!nk. Christina ha contado que, durante el rodaje de ‘Lady Marmalade’, P!nk actuó de manera «intimidatoria» con ella.

Las recientes palabras de P!nk han vuelto a reavivar el drama de ‘Lady Marmalade’, de forma involuntaria por parte de la autora de ‘Beautiful Trauma‘. En Twitter, esta ha respondido tajantemente a la polémica. «Estáis como una cabra. Christina tuvo responsabilidad en decidir quién estaba en esa canción. No le estoy tirando mierda a alguien solo por seguir contando, como he hecho una y otra vez, las cosas tal y como ocurrieron. No me interesa vuestro drama de mierda. Por si no lo habéis notado, estoy demasiado ocupada vendiendo entradas y discos».

Y a quienes le han criticado por supuestamente utilizar a Aguilera en las entrevistas para promocionarse, P!nk ha dejado el siguiente mensaje: «Besé a Christina en la boca, así que no necesito besarle el culo». Curiosamente, Aguilera disputó esta afirmación hace unos años, cuando contó que P!nk puso su mano entre la boca de Christina y la suya cuando le tocó besar a su colega durante un juego de beber. Alecia Moore también contó que Xtina intentó pegarle en una discoteca, dato que Aguilera desmintió: «jamás habría intentado pegar a P!nk, ella habría podido conmigo».

De todo esto vale la pena quedarse con la declaración que hizo P!nk cuando los medios le volvieron a enemistar con Christina sin motivo. «Todos vosotros seguís enfrentando a las mujeres porque os da miedo el poder que podemos tener juntas”. Hey sista, go sista!

Since the very beginning of Pink’s career she’s always been shady towards Christina Aguilera. Whether it’s about her voice, music and personal struggles Pink would always be negative. Xtina has not said anything about Pink, or responded to Pink’s bullying negatively. A shame! pic.twitter.com/YQm2lwyNd6

— Jaden 2022 (@JadenLoveLungi) February 17, 2023