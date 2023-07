Astrid S carga contra el típico fanfarrón: «¿tan pequeña la tienes?»

Astrid S es responsable de hits como ‘Hurts so Good’, canciones tan apañadas como ‘Dance Dance Dance’, ha colaborado con Röyksopp y también ha publicado un disco llamado ‘Leave It Beautiful’. Ahora ha publicado un single nuevo, que os presentábamos entre las novedades de la semana en Ready for the Weekend.

Con ‘That Guy’, Astrid S inaugura una era que en redes ha llamado “no me lances mierda”. En inglés, “my don’t bullshit me era”. Y el propósito es claro atendiendo al lyric video de ‘That Guy’, nuestra Canción del Día hoy.

- Publicidad -

Astrid S ofrece aquí una de sus grabaciones más bailables, pese a que curiosamente uno de los elementos es una guitarra eléctrica en un punteo totalmente indie pop. Pero el tono es totalmente festivo -también podríamos calificarlo como desafiante-, pese a que la letra es reivindicativa y feminista.

‘That Guy’ carga contra el típico tío que no deja hablar a las mujeres, que no las escucha y que solo se dedica a fanfarronear. “¿Sabes lo que encuentro atractivo? Los tíos que recuerdan mi nombre”, comienza diciendo, para después burlarse de cómo pide “champagne que no puede pagar” o habla de clichés. “¿Dios, tan pequeña la tienes? ¿Estás compensando que tus padres no te dieran suficiente atención?”.

- Publicidad -

En Instagram, Astrid S ha explicado que esta canción es sobre “un tipo de homo sapiens con el que desgraciadamente he tenido que interactuar demasiadas veces en los pasados años. Cuantos más conoces, más fácil es reconocerlos. Y no tengo más tiempo para ellos”.