Myke Towers / LA VIDA ES UNA

Hace unos días, Myke Towers se dio un baño de masas en su concierto en Cádiz, uno de los que tiene este verano en España. El puertorriqueño tiene cada vez más éxito internacional, y nuestro país no es una excepción, como demuestran los números de ‘PLAYA DEL INGLÉS‘ (el dúo con Quevedo) y, recientemente, ‘LALA’. Esta última es uno de los cortes incluidos en ‘LA VIDA ES UNA’, su nuevo trabajo y un disco en el que, sin renunciar a la parte más áspera de su rap, se abre claramente al pop.

En este paso, además de su inseparable Fara, Myke Towers ha querido rodearse en la producción de viejos conocidos en créditos de reggaeton, como Tainy (que acaba de sacar ‘Data‘) y su hermano Mvsis, Sky Rompiendo (mano derecha de J Balvin), SubeloNEO (colaborador de Bad Bunny o Karol G), Taiko (Paloma Mami, Mora), YannC El Armónico (Ozuna); y también en nombres más relacionados con el rap, como Ambezza (colaborador de Future o Drake), Benjamien Lasnier (Megan Thee Stallion, DaBaby), Play-N-Skillz (Lil Wayne) o Rvssian (Juice WRLD), entre muchos otros. Con todos ellos, Towers arma un disco con el que, si nos acercamos por el éxito de ‘LALA’, podemos sorprendernos positivamente. Pero es que eso ocurre con la propia ‘LALA’.

Evidentemente, que una canción tenga éxito no tiene que ver con su calidad, ni mucho menos con que te guste, pero ‘LALA’ es uno de esos casos en los que no sorprende que esté funcionando tan bien. La verdad es que es un buen tema y, si me apuras, incluso con cierto punto clásico en su composición, siendo un ejemplo de esto la cadencia de las frases del estribillo. Es tan sexual como otras canciones del puertorriqueño (y el mantra con los “lala-lala-lala” refuerza esto), sumándole un extra de romanticismo e intimidad. Y, por supuesto, se pega más que un chicle. Paradójicamente, ‘LALA’ aparece en la secuencia como ¡penúltima! canción del álbum, justo antes de ‘LO LOGRÉ’ – muy significativo, puesto que ‘LALA’ va camino de ser su mayor éxito hasta el momento.

Pero, aunque probablemente sea la mejor canción, no es el único acierto de ‘LA VIDA ES UNA’. En ese grupo se encuentran también ‘EN ALTA’, con un intermedio de “reggaeton viejo” y frases como “tú eres la tentación de los hombres y las féminas” que no sorprenden si has leído declaraciones suyas; ‘CAMA KING’, el sensual dueto con Chita (una interesante artista argentina que acerca el reggaeton al r&b); ‘EXTRA EXTRA‘, que mezcla el trap con unos sintes esporádicos que le sientan muy bien y un guiño-casi-sample de Maná; o las divertidas ‘FLOW JAMAICAN’, ‘MÁS ALLÁ’ y ‘MI DROGA’.

En estas últimas está uno de los puntos fuertes de Myke Towers, que, salvando las distancias, puede recordarnos a La Dani: su uso del humor para hablar de sexo. Porque ‘LA VIDA ES UNA’ es un disco que por lo general huye de la impostada gravedad de otros artistas y apuesta por un aura de “buen rollo”, por decirlo así, que se agradece bastante entre tanta pose de fucker chungo. Versos como “no sabe to las cosas que te haría, tú te ve bien hasta con mascarilla (…) ir al gimnasio es una pesadilla, yo te imagino haciendo sentadilla” puede que a algunos les parezca un horror, pero para otros es un instántaneo “perdona? Clic.”. Como lo de rimar en ‘EXTRA EXTRA’ Jimi Hendrix con Ben & Jerry’s (ojalá featuring con Ana Mena).

Towers dice haber rebajado este disco de 50 cortes iniciales, pero quizás debería haber metido más tijera, porque ‘LA VIDA ES UNA’ sería mucho mejor si contuviese las canciones que hemos dicho, y alguna que otra más. Pese a sus momentazos, acaba haciéndose bastante largo, con muchas canciones bastante inferiores, como ‘CENIZAS QUEDAN’, ‘NO SALGO’, ‘SÁBADO’, ‘EL CALENTÓN’, ‘BELLA KYAL’ (aunque tiene su gracia lo de “el booty pal norte y pon las manos en el sur”), ‘LO QUE PIDE’ o las colaboraciones con Ozuna (‘CONOCERTE’), Balvin (‘CELOS’), Arcangel (‘DON & TEGO’) e incluso la de Daddy Yankee (‘ULALA’), bastante más flojas que la mencionada con Chita. La mitad de ‘LA VIDA ES UNA’ es una grata sorpresa, pero la otra mitad lastra demasiado. En cualquier caso, ese margen de mejora significa que el siguiente trabajo de Towers puede ser algo de lo que estar pendiente.