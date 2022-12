Habemus nuevo single número 1 en España y lo firman Quevedo y Myke Towers. Su tema conjunto, ‘Playa del Inglés’, que no puede sonar más caribeño, escala a la primera posición, y suena a que podría ser una de las canciones del verano de 2023, si no ha tocado techo demasiado pronto.

Se trata del segundo single número 1 en España de Quevedo, que ya había llegado a este puesto con su sonadísima colaboración con Bizarrap. Por su parte, Myke Towers, desde hace rato uno de los artistas más escuchados en España, había sido número 1 con ‘La Nota‘, su excelente single con Manuel Turizo y Rauw Alejandro. Os recordamos que Quevedo ha anunciado gira.

Pero ‘Playa del inglés’ no es la entrada más importante de la semana en España, ya que su debut se produjo la semana pasada, en el puesto 68. El debut más fuerte lo firma el rapero británico Central Cee, que coloca ‘Let Go’ en el 20. El tema incorpora la melodía de ‘Let Her Go’, uno de los éxitos más «annoying» de la historia reciente, el de Lumineers (el éxito previo de Central Cee, ‘Doja’, sampleaba ‘Let Me Blow Ya Mind’ de Gwen Stefani).

El remix de ‘Marisola’, el nuevo reggaetón de Cris MJ, Standly y Stars Music Chile, con la participación de Nicki Nicole y Duki, entra en el número 53 de la lista de singles española, y es la penúltima entrada de la tabla. La última la protagoniza Rauw Alejandro con ‘De Carolina’, una de las canciones más modernillas, machaconas y, en definitiva, mejores de su último disco. Entra en el 91.









