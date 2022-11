Entre los artistas que se están atreviendo a hacer algo diferente con el reggaetón (no solo a nivel musical, sino también a nivel cultural) se encuentra Rauw Alejandro. ‘Todo de ti‘, su hit de synth-pop, fue el mayor éxito de 2021 en España y, en ‘SATURNO’, su nuevo disco, el portorriqueño sigue yendo a su bola, en un disco que rinde homenaje al reggaetón clásico de las mixtapes tanto como a la década de los 80 más fluorescentes en el uso de ciertos sonidos y ritmos. La pista 1, la que abre y titula el disco, ya ha pasado a la historia por la polémica del supuesto plagio a Space Surimi que finalmente no era tal, pero no es ni remotamente lo más interesante que ‘SATURNO’ ofrece.

En su apego a los sonidos del pasado, ‘SATURNO’ sorprende en varios puntos. No habríamos adivinado que sería Alejandro la persona que devolvería el «freestyle» al mainstream, pero menos habríamos apostado por que el artista usaría este sonido para colarnos un insólito sample de ‘¡Gózame ya!‘ de Susana Estrada, musa del destape, en ‘MÁS DE UNA VEZ’, una de las pistas destacadas. Después, ‘CORAZÓN DESPEINADO’ se atreve a aunar un estribillo infantiloide («perdón por ser así, hoy me gustas, mañana no») con un sucio beat de electroclash que tampoco esperabas escuchar.

No hay que equivocarse: ‘SATURNO’ es en buena parte un disco de reggaetón. En ese sentido, es efectivo pero no rompedor. El reggaetón tremebundo de ‘PUNTO 40’ (uno de varios temas dedicados a la «pistola» de Rauw Alejandro) ocupa ya el puesto 9 de singles en España y es excitante, pero su videoclip ambientado en el año 2077 engaña: ‘SATURNO’ no es en absoluto un disco tan futurista ni moderno. Da pista de que puede serlo en el puñetazo electrónico de ‘DE CAROLINA’, pero cortes como ‘DEJAU’ o ‘GATAS’ suenan a territorio explorado demasiadas veces y, aunque el reggaetón lento de ‘LEJOS DEL CIELO’ convence por su exposición de la faceta vulnerable de Rauw, tampoco se aleja de esa zona de confort.

‘SATURNO’ sí explora nuevos territorios en su segunda mitad, si bien la visión vuelve a ser nostálgica más que rupturista. Sin embargo, no tantos artistas no directamente vinculados al synth-pop se sumergen tan de lleno en el sonido OMD como hace Rauw en ‘VERDE MENTA’, y su faceta The Weeknd vuelve a estar bien representada en el single ‘DIME QUIÉN????’, que es casi más ‘Blinding Lights’ que ‘Todo de ti’. Después, los beats se diversifican en ramas más propias del dancehall o el afrobeat, como en ‘QUÉ RICO CH**NGAMOS’ o la muy Drake ‘No me sueltes’, con resultados dignos.

De ‘SATURNO’ hay que elogiar también su intención unificadora, de obra global, pues muchas de las canciones comparten el sonido de los sintetizadores ochenteros, por ejemplo ‘RON COLA’. Y, además, el disco contiene varios interludios, ninguno de los cuales es interesante, por lo que ‘SATURNO’ no es un trabajo tan inmersivo como lo son los de, por ejemplo, Janet Jackson en ese sentido. A ‘LOKERA’ le habría favorecido un «skit» de despedida que redondeara el proyecto o justificara que el mayor hit del álbum aparezca al final. Sin embargo, de pocos discos de reggaetón se puede decir que incorporen influencias tan inauditas como las mencionadas. En ese sentido, ‘SATURNO’ logra claramente su cometido de entretener.