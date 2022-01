‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro es el mayor hit de 2021 en España

‘Todo de ti’ de Rauw Alejandro ha sido el mayor hit del año en España sumando hasta 9 discos de platino antes de que Promusicae cambiara el ratio para los singles en España por otro más exigente. Como siempre, es de destacar el escaso número de canciones españolas que triunfan en España. Si hablamos del top 10, apenas ‘Tiroteo’ de Marc Seguí aparece en el top 3 anual y con featurings internacionales, y ‘Mon Amour’ de Zzoilo con Aitana en el top 9.

La excepción sería C. Tangana, que además lidera la lista de discos más vendidos en España el año pasado. ‘Tú me dejaste de querer’ es top 4 anual pese a haber sido editada en 2020, ‘Ingobernable’ de Puchito ha quedado en el número 18, y también aparecen más abajo ‘Los tontos’, ‘Demasiadas mujeres’ y ‘Párteme la cara’ extraídas del mismo ‘El Madrileño’ (además de ‘Ateo’).

Con la preferencia por temas portorriqueños, colombianos o argentinos, es un éxito para Lola Indigo llegar al puesto 36 anual con ‘La niña de la escuela’ y más para Jarabe de Palo colarse en el 86 con ‘Eso que tú me das’. La primera canción en inglés de todo el top 100 es ‘Save Your Tears’ de The Weeknd en el número 30, animada por el remix con Ariana Grande. Entre los nombres anglosajones destaca el éxito de “MONTERO” de Lil Nas X (top 39 anual), ‘drivers license’ de Olivia Rodrigo (top 54 anual) y ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran (top 56). ‘Stay’ de The Kid Laroi y Justin Bieber ha tenido una aceptación modesta en nuestro país comparando con otros territorios: top 61 anual.

‘Easy on Me’ de Adele es la gran ausencia de este top 100, pues en nuestro país quedaba en el top 12 semanal y solo ha tenido un par de meses para sumar puntos, lo cual no ha sido un impedimento para ‘La Fama’ de Rosalía y The Weeknd, que aparece en el número 98 anual, siendo la canción más joven de todo el top (7 semanas), junto a ‘Ateo’ de C. Tangana con Nathy Peluso, que en 12 semanas ha logrado posicionarse en el número 28 anual.

Así ha quedado el top 10. El top 100 completo anual podéis consultarlo en la web oficial de Promusicae.

1.-Rauw Alejandro / Todo de ti

2.-Sebastián Yatra, Myke Towers / Pareja del año

3.-Marc Seguí, Rauw Alejandro, Pol Granch / Tiroteo (remix)

4.-C. Tangana, Niño de Elche, La Húngara / Tú me dejaste de querer

5.-Farruko / Pepas

6.-El Taiger, DJ Conds / La historia

7.-Justin Quiles, Chimbala, Zion & Lennox / Loco

8.-Bad Bunny / Yonaguni

9.-Zzoilo, Aitana / Mon Amour (remix)

10.-J Balvin, Maria Becerra / Qué más pues?