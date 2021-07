El camino hacia el éxito de Rauw Alejandro

Puede que la canción del verano de este año no esté tan clara como en años anteriores, pero ‘Todo de ti‘ de Rauw Alejandro es una firme candidata. La canción ha arrasado y será uno de los mayores éxitos de 2021. Toda una sorpresa esta composición de disco-pop que une los mundos del reggaetón y la música disco abanderada por The Weeknd o Dua Lipa. Si a las listas actuales les faltaba algo era un reggaetonero haciendo música disco. Y Rauw lo ha entendido.

Rauw es uno de esos artistas que se han formado desde pequeños. Su primera pasión es el baile, y precisamente el saber bailar le diferencia del resto de reggaetoneros, como se aprecia en el videoclip de ‘Enchule’, donde se marca unos pasos a lo Justin Timberlake o Chris Brown; pero el portorriqueño inicia su carrera en la música cuando decide dejar el fútbol porque sufre una lesión a los 20 años que le impide continuar en el deporte. Esta situación sume a Rauw en una leve depresión, de la que sale gracias a la música. “Llega un momento que uno empieza a visualizar su vida, se me abrieron las puertas en la música y decidí darme la oportunidad», contó el boricua en 2018 en una entrevista en la que relataba que la música había sido su «vía de escape».

Los primeros pasos de Raúl Alejandro Ocasio Ruiz en la música se producen en Soundcloud. En 2014 publica sus primeros temas y, en 2016, ve la luz en esta plataforma su primera mixtape, ‘Punto de equilibrio‘. El álbum no está disponible en Spotify España, pero sí se puede apreciar que sus escuchas quedan lejos de lo que consigue Rauw en los años siguientes, sobre todo desde que, en 2017, lanza el single ‘Toda’ con Alex Rose, que lo peta al año siguiente gracias al remix con Cazzu, Lenny Tavárez y Lyanno. El tema, que a día de hoy suma más de 220 millones de reproducciones en la mencionada plataforma sueca, obtiene el Disco de Oro en España y pone a Rauw en el mapa, pero quedará prácticamente olvidado respecto a sus logros futuros.

Probablemente el primer gran hito en la carrera de Rauw es el lanzamiento de su single ‘Tattoo’, uno de esos macrohits de reggaetón de los que es imposible escapar durante el año de la pandemia. Hasta entonces era solo posible hablar sobre Ocasio en los términos de otro artista de reggaetón que de vez en cuando coloca un hit en la lista de singles española o en las listas latinas de Estados Unidos, pero ‘Tattoo’ triunfa y su remix con Camilo arrasa. En España, ‘Tattoo’ mejora el dato de ‘Fantasías’ con Farruko, superando su top 4 para plantarse en el top 3, y el remix con Camilo escala al top 2. Ocasio está definitivamente en la cima de su carrera hasta el momento y, si bien ‘Elegí’ y su remix no pasan del top 26, vuelve a apuntarse otro top 3 en nuestro país gracias a ‘La Nota‘ con Manuel Turizo y Myke Towers. Después, se supera a sí mismo colocando sus propios singles ‘Enchule’ y ‘Reloj’ en los top 10 y 11 de la lista de singles española, respectivamente.

Rauw publica su álbum debut ‘Afrodisíaco’ a finales de 2020 y, entre sus créditos, sorprende la aparición de Rosalía en varios temas en función de co-productora, co-autora y corista. El álbum no es número 1 en España por culpa de AC/DC, pero registra streamings espectaculares gracias a buenos temas como ‘Pensándote’, deja otro hit como ‘De Cora’ con J Balvin y sorprende con el synth-pop a lo The Weeknd de ‘Algo mágico’, que gusta hasta el punto de superar los 100 millones de reproducciones sin ser uno de los sencillos principales. Es todo un precedente de lo que vendrá después con ‘Todo de ti’, el primer número 1 de Rauw no solo en España, sino también a nivel mundial (el tema es brevemente número 1 en la lista global de Mediatraffic). El artista de 28 años, que crece escuchando artistas estadounidenses como Chris Brown o Elvis Presley, no necesita a la también estadounidense Selena Gomez para arrasar por su cuenta. ‘Baila conmigo‘ es un tema estupendo que alcanza el top 7 en España, pero no es propio.

¿Qué depara ahora a Rauw Alejandro? De primeras parece difícil que vuelva a repetir el éxito de ‘Todo de ti’, pero su nuevo disco no está exento de potenciales singles que podrían petarlo tarde o temprano. ‘Sexo virtual’ ya escala hacia el top 10 en la lista de éxitos de Spotify España, es decir, hay hit a la vista y, entre éxitos como el reggaetón bonito de ‘2/Catorce’ o sus diversas colaboraciones con Marc Seguí y Pol Granch en el italo disco de ‘Tiroteo’, otra vez con Alex Rose en ‘Me fijé’ o con Maluma, Darell y compañía en ‘Aloha’, el boricua aparece en hasta 8 canciones dentro del top 100 español repartidos equilibradamente entre la parte más alta de la tabla y la parte baja. Si en algún momento pareció una estrella del reggaetón más ha sido para seguir currándoselo hasta postularse como la estrella pop del momento.