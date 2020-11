AC/DC dejan a Rauw Alejandro sin número 1 en la lista de álbumes española

Como comentamos hoy en portada, AC/DC han vuelto a triunfar con su nuevo disco, ‘POWER UP’. La fidelidad del público rockero es incomparable a la de cualquier otro y esto significa que el disco entra directo al número 1 de la lista de álbumes española, incluso por detrás de uno de los artistas de reggaetón más importantes del momento.

‘Afrodisiaco’ de Rauw Alejandro, que ha sido noticia por contener dos co-autorías de Rosalía sobre las que la nota de prensa oficial del disco no informaba por alguna misteriosa razón; habría sido número 1 en España de no haber sido por AC/DC, pero en su primera semana entra en el número 2, lo que no significa que no pueda ocupar la posición de honor en las próximas semanas: cabe recordar que Sidecars impidieron a Ozuna debutar en el número 1 de la lista de Promusicae en su semana de salida, pero ‘ENOC‘ ascendió a la primera posición la semana siguiente.

La siguiente entrada más importante de la semana es ‘NADA’, el EP de debut de Samantha, concursante de Operación Triunfo 2020. Uno de los timbres más interesantes de su edición, capaz de evocar la elegancia de una Maria Del Mar Bonet, suena algo perdida en este mar de ritmos de reggaetón y de pop buenrollista poco inspirados.

En cuanto al resto de entradas, aparecen en lista dos álbumes de Héroes del Silencio, ‘Avalancha’ en el número 17 y ‘El mar no cesa’ en el 36. Otro artista veterano, el Canijo de Jerez, coloca ‘Constelaciones del humo’ en el 43 mientras el italiano Andrea Bocelli entra con ‘Believe’ en el 53. Por otro lado, ‘Live at the Hollywood Palladium’, un directo de Keith Richards & the X-Pensive Winos, debuta en el 56 y el recopilatorio ‘Jewel Box’ de Elton John lo hace en el 89.

Finalmente, entran en lista dos novedades de artistas no tan curtidos: los catalanes Medusa Box, conocidos por su sonido próximo al indie-rock británico, colocan su tercer trabajo ‘I Love Astronomy’ en el número 62, y la cantante francesa Aya Nakamura, conocida por el éxito ‘Djadja’, entra con su disco ‘AYA’ en el 71.