Los jerezanos Space Surimi acusan a Rauw Alejandro de copiarles

Rauw Alejandro es uno de los artistas que han publicado disco este viernes. ‘SATURNO’ es su nueva entrega y, además de reggaetón, el disco explora ritmos ochenteros como el Miami bass o el synth-pop. Y ahí es donde entran los jerezanos Space Surimi, que han advertido un parecido sospechoso entre la propuesta de ‘SATURNO’ (canción y vídeo) y una de sus canciones. Tal revuelo han armado en Twitter que el propio Rauw Alejandro parece haber respondido indirectamente a las acusaciones.

Os hablamos sobre Space Surimi allá por 2019. Entonces comentábamos que su música parecía «influida por Beastie Boys, Snoop Dogg o Rick James» y que su estética «bebía de los 90s más decadentes, Internet, el cine y la televisión del siglo XX o los videojuegos». También destacábamos el «humor salvaje» de sus letras con la «excusa de ser dos engendros nacidos de un intercambio sexual entre unos alienígenas, dos hembras extraterrestres y Georgie Dann».

‘Follow the Linier’, publicada en 2020, era una de las producciones más electro y Miami bass de Space Surimi, y se promocionó con un primer videoclip convencional y con un segundo visualizable en 360º, en el que los integrantes de Space Surimi conducen una nave a través del espacio exterior. Es un concepto muy parecido al vídeo de ‘SATURNO’, que no solo está protagonizado por un grupo de alienígenas que viajan a través del espacio, sino que también está grabado en 360º. Además, en el vídeo, los mencionados aliens escuchan ‘SATURNO’… que reproduce ritmos muy similares a los de ‘Follow the Linier’.

En una sesión de Twitch, Space Surimi han expuesto los parecidos entre los conceptos visuales de ‘SATURNO’ y ‘Follow the Linier’ con el propósito de demostrar el (supuesto) plagio. Y también han advertido una aparente copia en la producción musical de ‘SATURNO’, que incluye un efecto de «canto de delfín», exactamente como ‘Follow the Linier’.

A Rauw parece que la polémica no le ha pasado de largo porque, después que el vídeo de Twitch de Space Surimi haya acumulado más de 2.000 retuits y cerca de 6.000 «likes», ha acudido a Twitter para explicar el sonido de ‘SATURNO’… y de ninguna otra canción. En concreto, el artista ha comentado que la intro de la canción está inspirada en ‘Looking From a Hilltop’ de Section 25, ha recordado que el «freestyle» y el «boom cap» son sonidos «CREADOS» por portorriqueños y afroamericanos en los 80, y ha agregado que «la rueda ya está inventada» y que «aquí solo le damos nuestro sazón, y con eso se nace». Así que queda abierto el debate: ¿copia descarada o parecido casual?

baia baia, hemos exao un ratito weno, lo podeis parchear entero aquí, @rauwalejandro amono a la venta esteban en 360https://t.co/muzoITAMEU pic.twitter.com/KVUHkDwRLf — $PACE $URIMI! (@SpaceSurimi) November 11, 2022

Dato curioso:

Nos gustaria saber .@rauwalejandro la influencia del canto del delfin que se usa en el segundo 1:28 de Saturno pic.twitter.com/x7OnqRbOaG — $PACE $URIMI! (@SpaceSurimi) November 14, 2022

