Mahalia / IRL

Es tentador hacer la comparación entre Mahalia y Aaliyah no solo por el tipo de música, sino por sus pinitos como actriz (en ‘Brotherhood‘ trabajó con Stormzy, uno de los invitados de este disco) y por haber empezado muy temprano. Pero precisamente es temprano para hacerla, porque, al menos por el momento, Mahalia no tiene ni remotamente el estatus de la Princesa del R&B y, de hecho, seguramente haya estado volando debajo de tu radar y no sepas quién es. Si es el caso, ‘IRL’ es una buena oportunidad para conocer la interesante carrera que se ha ido forjando.

Aunque se considera ‘Love and Compromise’ (2019) su álbum de debut, Mahalia ya había lanzado ‘Diary of Me’ en 2016, con dieciocho recién cumplidos, e incluso había estado de gira con Emeli Sandé y Ed Sheeran antes de eso. Pero es cierto que su trampolín fue ‘Love and Compromise’, de donde salieron hits como ‘What You Did’, y es en los BBC Sound Of de 2019 donde estuvo nominada junto a Rosalía o King Princess. Desde entonces la hemos visto colaborar con gente como Rico Nasty, RM de BTS o RAYE, devolviéndole esta última el favor en la creación del que tiene pinta de ser el gran éxito de este segundo/tercer disco, ‘Terms and Conditions’, donde la autora de ‘Black Mascara’ tiene créditos de producción y composición, además de los coros. Es curioso, porque ‘Five Star Hotels’ era uno de los cortes más flojos del notable ‘My 21st Century Blues’, y ‘Terms and Conditions’ es sin duda uno de los highlights de ‘IRL’.

- Publicidad -

Como bien apuntaba mi compañero Jordi, ‘Terms and Conditions’ suena a un cruce entre ‘No Scrubs’ de TLC y ‘If You Had My Love’ de Jennifer Lopez: ambas son un temazo, y ésta es otro. Pero también funcionan muy bien la introducción y despedida con ‘Ready’ y ‘IRL’, la pegajosa ‘Wassup’ (mucho mejor este featuring de Kojey Radical que el de DESTIN CONRAD en el tema anterior), el poso funk de ‘Lose Lose’ o el divertido dúo con JoJo en ‘Cheat’. Como curiosidad, MNEK interviene en la composición de esta última, que es justo la única del disco en cuya composición Mahalia no está acreditada (aunque en ‘Wassup’, que interpola ‘Candy Rain‘ de Soul for Real, la acompaña una familia del Opus), mientras en la producción se rodea de nombres cercanos al r&b pero también al electropop como GRADES (que han colaborado con Khalid, Kehlani, H.E.R.), JD Reid (Mabel, slowthai), The Elements (Zara Larsson) o Spencer Stewart (Alessia Cara Lauv).

En general, ‘IRL’ es un disco que se centra en el desamor tras una “ruptura traumática” y las “visitas a terapia” según la nota de prensa, pero que guarda bastante espacio también para la fama y el aislamiento (no pun intended, Rosalía). Nada más empezar, la de Leicester suelta “tryna stay stable is hard when I’m tryna keep my place at the table”, y volverá a ello en canciones como ‘Isn’t it Strange’ (“never alone, but I’m always lonely”) o el tema homónimo. Pero sobre todo lo que tenemos es lo primero, desde ese tratado sobre el “olvidonaaa” que es ‘Hey Stranger’ a ‘Wassup’ (“you’ve been puttin’ lies in my head / then you’ll come and lie in my bed / don’t you think it’s my time to have some fun?”), ‘Lose lose’ (“you can’t tell me what is and isn’t allowed”) o ‘Goodbyes’ (“I was never shy / but you made me wanna hide baby / to keep you on my side / and that’s not right”). ‘It’s not me, it’s you’, con sus simbolismos sobre niños persiguiendo a niñas en el patio, sería la que sobresaldría de todas ellas, si no fuese por ese innecesario featuring que rompe un poco su propia idea.

- Publicidad -

Algo que lastra también ‘IRL’ es que varias canciones suenan un tanto intercambiables, para lo que Mahalia da una posible explicación al hablar de cómo ‘Goodbyes’ empezó como una canción totalmente acústica (creo que se hubiese beneficiado de mantenerse así), pero la inglesa pidió un punto dance en la producción “para explicar los altos y bajos de una ruptura”… ¡pero es que eso ya lo hacen otros temas del disco! ‘November’, la canción con Stormzy, pretende ser una “canción de boda”, pero, en parte por esta uniformidad, acaba más bien como la típica baladita sexy que sería un tema secundario en banda sonora de ‘50 Sombras‘. En cualquier caso, aunque ‘IRL’ esté lejos de ser un álbum redondo, sí es una buena forma de conocer a Mahalia y estar atentos a lo que puede traer si le da por experimentar un poco más.