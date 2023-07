El amor de Mahalia viene con «términos y condiciones»

Mahalia es una artista británica de R&B que lleva un tiempo haciéndose un nombre: en solitario suma cientos de millones de streamings con varios de sus singles, especialmente con ‘What You Did’ con Ella Mai y ‘I Wish I Missed My Ex’. En colaboración con otros artistas, Mahalia ha hecho cameos en discos de Rudimental o RM (cantante de BTS) y, últimamente, ha aparecido en el disco de RAYE.

Con dos discos publicados entre 2016 y 2019, Mahalia no es ninguna advenediza, y estos días ha lanzado su tercer trabajo, ‘IRL’. Te gustará si te gusta el R&B de los 2000, pues hasta JoJo es una de las artistas invitadas. También Stormzy: a Mahalia el apoyo de la industria no le falta, desde luego.

Pero es otro el corte más escuchado de ‘IRL’. Se trata de ‘Terms and Conditions’, un número de R&B dramático como esos que practicaba JoJo y que hacen echar de menos a la primera Mabel, aquella que no se había rendido a la discoteca. Menos mal que tenemos a FLO.

‘Terms and Conditions’, la Canción Del Día de hoy, es la propuesta de Mahalia a un hombre que busca su amor. Es su solicitud de aplicación: «si quieres mi amor vamos a tener que hablar sobre el hombre que requiero que seas, si me dices mentiras, te ganas tres avisos, y ya no vas a volver». Mahalia tiene muy claros sus límites: «hay reglas en juego, y si no las cumples, no te puedes quedar».

Canta Mahalia que puede sonar «mezquina» pero la da igual: muchos le han hecho daño y ella no tiene miedo de poner en marcha su «plan de salida». Aún más claro tiene que «mi cabeza está donde mi corazón, y mi corazón está en un lugar seguro». ¿Es este el ‘No Scrubs’ de Mahalia? ¿Más bien su ‘If You Had My Love’?