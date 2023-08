Eva Amaral se desnuda «por Rocío, Rigoberta, Zahara, Tulsa, Bebe»

Amaral acaban de celebrar 25 años de carrera ofreciendo un concierto especial en el festival Sonorama Ribera de Aranda de Duero, Burgos. Ahí, Eva Amaral y Juan Aguirre han recuperado 25 canciones clásicas de su repertorio y han estrenado el primer adelanto de su próximo disco, ‘Ahí estás’.

Antes, en la canción número 25, ‘Revolución’, Eva ha tenido un simbólico gesto descubriendo sus pechos para reivindicar la libertad de las mujeres. Dedicando ‘Revolución’ a Rocío Saiz, Rigoberta Bandini, Zahara, Tulsa y Bebe, Eva ha recitado parte de la letra: «Porque nadie nos puede arrebatar la dignidad de nuestra desnudez, de nuestra dignidad y de nuestra fortaleza / Porque somos demasiadas y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar, donde no tenga miedo a decir lo que pienso».

En un avance de la crónica que publicaremos a lo largo de las próximas horas, el cronista de JENESAISPOP presente en Sonorama Ribera, Gabriel Cárcoba, narra lo visto: «Eva Amaral dedicó ‘Revolución’ a la dignidad, fortaleza y libertad de todas las mujeres, realizando uno de los gestos más liberadores que se pueden realizar en estos tiempos en los que vivimos y que, en el fondo, es lo más liviano del mundo. Solo saldrán titulares centrándose en el gesto en sí, pero hay que pararse y pensar por qué hoy en día, en España, algo tan natural como sacarse las tetas es un gesto tan rompedor y que genera tanta polémica».

Rocio Saíz, que, el pasado mes de junio, fue detenida en Murcia por descubrir sus pechos durante un concierto, ha compartido palabras de agradecimiento a Eva Amaral: «Eva, me he criado con tu música, cantaba tus letras con el corazón en trizas, soñaba con parecerme a ti, con tener esa fuerza desmedida y colosal, y no solo eres la mejor voz de este país, eres líder, hermana, chamana y compañera. No me quedan lágrimas. GRACIAS».

Entre las personalidades públicas que han celebrado el gesto de Amaral en Sonorama se encuentra la Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, que ha declarado que Eva Amaral «lleva más de 20 años siendo referente para las mujeres de nuestro país. Lo ha demostrado una vez más en el Sonorama Ribera. Brava».