Un muerto y miles de atrapados en el americano Burning Man

Burning Man, un festival que se celebra en California desde los años 80, ha sido sacudido este fin de semana por fuertes tormentas, como ha pasado también en nuestro país. Un hombre ha muerto y una parte importante de los 70.000 asistentes ha quedado atrapada en el recinto, que se construye en mitad del desierto de Black Rock en Nevada.

Como informan agencias y recogen medios como El País, la policía ha anunciado la apertura de una investigación por la muerte de este hombre, sin dar más detalles de su causa.

Las autoridades locales solicitaban a los asistentes permanecer en el lugar del evento hasta que el terreno se volviera lo suficientemente sólido y seguro para permitir desplazamientos. Aunque el festival terminaba hoy lunes aprovechando que es festivo en Estados Unidos, los asistentes podrían quedarse hasta el martes o miércoles en caso de que vuelva a llover. Algunos de ellos han logrado volver a sus casas tras caminar durante 8 kilómetros hasta la única carretera que ha quedado practicable. Eso es lo que ha hecho Diplo, que pinchaba allí, como ha contado él mismo en las redes sociales.

just walked 5 miles in the mud out of burning man with chris rock and a fan picked us up pic.twitter.com/0uxSXLHgY6

Celebs and other “important” people manage to break through the official cordon surrounding Burning Man while the laptop class cadre of marketing specialists, graphic designers and editors that serves them is left behind in the mud. A nice microcosm of US disaster management. pic.twitter.com/KptOnafNr6

— Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) September 4, 2023