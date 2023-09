FLETCHER pospone su gira europea por problemas de salud

FLETCHER ha anunciado la postergación de su gira europea, que pasaba por España en octubre, por problemas de salud. Se ven afectadas también sus fechas en Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La gira de FLETCHER en España, de la que JENESAISPOP es medio oficial, pasa ya a 2024: pronto se anunciarán nuevas fechas.

Las entradas para ambas fechas -7 de octubre en Madrid, 8 de octubre en Barcelona- se agotaron en cuestión de días. En el caso de Madrid, en un día.

La cantante ha sido diagnosticada con la enfermedad de Lyme: «Me he ido poniendo más enferma en el último par de años, pero lo he ido aparcando aunque en el fondo sabía que algo no iba bien», explica en un comunicado. «He estado recibiendo tratamiento en los últimos meses, haciendo caso a los médicos, tratando de conocer todo sobre esta enfermedad invisible. El Lyme me ha afectado de diversas maneras y sobre todo le ha pasado factura a mi cuerpo. Ha causado preocupación por mi voz también. Tengo el alma en el suelo por esta situación porque cantar es lo que más amo en este mundo».

FLETCHER espera poder volver «más grande y mejor» en 2024 «y sobre todo, más fuerte», pero explica que se tomará el tiempo necesario para recuperarse. Cumplirá, eso sí, con sus inminentes apariciones en los festivales Music Midtown, de Atlanta, de y All Things Go, de Washington, DC: «Estos serán los últimos conciertos que haré en 2023».

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana y se puede transmitir a través de la picadura de una garrapata infectada. Es conocida por haber afectado a diversas estrellas del pop, que le han dado visibilidad: Shania Twain, Justin Bieber o Avril Lavigne se encuentran entre los artistas que padecen esta enfermedad.