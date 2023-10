Erik Urano cambia una mala preventa por un concierto gratis

El cantante de electrónica Erik Urano, autor del disco ‘Qubits’, ha hecho cambios con respecto a su concierto en Barcelona. El artista iba a actuar en la Sala Apolo el próximo 13 de octubre con un precio por entrada anticipada de 14.00€. Sin embargo, las malas cifras que estaba generando la preventa lo han hecho cambiar de opinión: Erik Urano no cancelará el concierto, sino que lo ofrecerá de manera gratuita.

El artista ha querido sincerarse a través del siguiente comunicado:

- Publicidad -

«En la vida en general y en la música en particular rara vez el camino más corto es el recto, lo que es seguro es que no existen los atajos.

El día 13 de Octubre teníamos en Barcelona el primero de los dos conciertos que programados con motivó de la salida de mi último single ‘Radioactividad’ en los que habíamos preparado un nuevo espectáculo, con nuevas visuales y luces, para aprovechar a hacer un repaso por los últimos trabajos bajo todo este nuevo imaginario.

- Publicidad -

No se si a raíz de un mal planteamiento inicial, aspirando a más de lo que en principio me corresponde y con lo que debo conformarme o por diversos factores que no importan ni vienen a cuento, la venta anticipada de entradas para este show iba realmente mal.

En esta época en la que éxito solo se concibe a través de sold outs o primeros puestos en podios, ya sea de listas o de cifras conseguidas con lanzamientos, lo más lógico o quizás consecuente habría sido cancelar el show, no perder ni dinero ni tiempo y volver por el mismo camino de Ida que habíamos iniciado, pero no.

- Publicidad -

Son ya varios años los que me han llevado a darme cuenta de que nuestra función aquí no es esa, hace tiempo que entendí que no transito el camino del arte en la búsqueda de una meta u objetivo, sino que mi búsqueda al transitar el camino es el único punto de llegada que necesito.

Tenemos preparado un Live de calidad que lo último que se merece es no ser disfrutado por no alcanzar las expectativas (quizás erróneas en su planteamiento inicial) que nos habíamos marcado. Por todo esto hemos decidido dar el contraproducente paso de hacer este concierto de forma COMPLETAMENTE GRATUITA con entrada libre.

Si, completamente GRATIS.

Solo necesitamos que se lo digas a toda la gente a la que crees que pueda interesarles y que si vas a venir te traigas a toda tu gente a pasar un rato de disfrute con altas dosis de sudor y bass. Nos vemos el día 13 de Octubre en La 2 de Apolo, en Barcelona, para un concierto inolvidable.

Spread the word‼»

Para asistir al concierto, tan solo será necesario descargar la entrada a través del enlace que el artista ha facilitado a todos los interesados.