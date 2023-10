El rap de la Reina Letizia es más bien spoken word

El nuevo ‘Leti Rap’ no es de Leticia Sabater, sino de la segunda Leti más importante de España. La Reina Letizia ha decidido marcarse un rap -no es broma- durante su intervención en Madrid por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy 10 de octubre.

Echando mano de unos versos de El Chojín, pertenecientes a su canción ‘No es egoísmo’, una colaboración con Rozalén publicada hace apenas un mes, la Reina de España (con perdón de Amaia Romero) ha pedido más inversión en salud mental y ha indicado que, si su intento de rap provoca que se hable de la importancia de cuidar la salud mental, bienvenido sea. Algunos lo que hacen es imaginar una colaboración con Bizarrap, claro.

«Se me ocurre que si esta tarde o mañana algún medio de comunicación titula «la Reina rapea por la salud mental», bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante. Y tan serio», ha declarado la fan número 1 de La Bien Querida. Afectando el tono, Letizia ha «rapeado» rimas como «Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto; duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo», aunque su rap, algo comedido, cohibido, tímido, se ha inclinado más bien hacia el «spoken word». Puede que la Reina Letizia sea fan de Kae Tempest, como Pedro Sánchez.

Letizia. Bizarrap Music Session pic.twitter.com/lr1dwSreGM — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) October 10, 2023

Claro que tendría más sentido que Letizia fuera seguidora de uno de los proyectos de verso recitado más relevantes del momento en España, Laura Sam y Juan Escribano, primero porque de hecho sus letras están escritas en español, y segundo porque ellos también están involucrados con la causa de la salud mental. Justamente hoy, el dúo publica ‘Esmog’. La canción, citando la nota de prensa oficial, «nace del descontento y las dudas sobre la situación de la sanidad pública en relación a la salud mental, y concretamente fue inspirada de una ola de noticias que mostraban una durísima realidad: la cantidad de personas que se habían suicidado por no haber podido acceder a un servicio terapéutico público de calidad».

Los autores de ‘La voz en contra‘ entregan una canción turbulenta, que habla de «un estado mental suicida, de «soledad en los psiquiátricos» o de vivir una «vida en pastillas». El título de ‘Esmog’ tiene «un significado directamente relacionado con la realidad que se describe; es esa nube de niebla y polvo que lo cubre todo, y que en este caso representa todos esos pensamientos de los que a veces es difícil librarse para pensar con claridad».