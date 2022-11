La Bien Querida: «La Reina Letizia sabe todo de mi discografía»

La Bien Querida llega a su séptimo álbum de estudio con ‘Paprika’, un trabajo en el que Ana Fernández-Villaverde explora diferentes estilos de la música latina como la bachata, pero sin perder de vista otros sonidos más funky o pop-rock. Ni tampoco, claro, su firma personal pues, dentro de su variedad, ‘Paprika’ es un trabajo que solo La Bien Querida podría haber firmado. Como novedad, la artista de Bilbao deja atrás Elefant y edita su elepé por primera vez en Sonido Muchacho. Hablamos con ella vía Zoom sobre el contenido de ‘Paprika’ y su debut cinematográfico de la mano de Omar Ayuso.

¿Por qué el disco se titula ‘Paprika’? ¿Es por la mezcla de sabores? ¿El anime?

También está la película italiana ‘Los burdeles de Paprika’ (1991)… En realidad, el título de ‘Paprika’ viene por Juanjo López de Los Beef, que, en otro de sus proyectos, solía llamarse a sí mismo Paprika Joe. Me hizo el gracia el nombre. Él ni lo sabe.

- Publicidad -

La portada de Mario Riviere, ¿en qué se inspira?

Un día estaba en República Dominicana, buscando inspiración para el diseño de la portada, y vi una lata de pimentón húngaro. Se la pasé a Mario y le pedí que mezclara eso con las comidas típicas de allí. Es una mezcla de las dos cosas.

Después de que ‘Brujería‘ fuera un disco conceptual, esotérico… ¿qué hay detrás de ‘Paprika’?

El disco lo empecé con David (Rodríguez) y queríamos adentrarnos en los ritmos latinos, a nuestra manera indie porque no somos ningunos virtuosos. Luego se incorporó al equipo Sergio Pérez, que controla un poquito más. El disco está liberado de disciplinas. Yo siempre lo he estado, pero en este disco se nota un poco más. Luego nos hemos arrepentido de que el disco no sea todo latino…

- Publicidad -

¿Os habría gustado algo más redondo en lo latino?

Sí, pero creo que ha quedado un disco fresco y alegre. Se parece a la película ‘Solo las bestias’ de Dominik Moll, que pasó bastante desapercibida pero a mí me chifló, y este disco tiene un poco de esa película, paisajes un poco escarpados, miedo al vacío, pasiones desbocadas…

Al ser una primera incursión más decidida en la música latina, es más tímida…

Sí, pero a lo hecho pecho y estoy contenta con el resultado. Es un disco que me ha costado muchísimo hacer, escribir las canciones, sacarlo adelante, he cambiado de sello discográfico… Me ha costado la vida sacarlo. Estoy aliviada de que salga ya.

- Publicidad -

¿Por qué te has ido de Elefant? Según la nota de prensa tú querías estar en Sonido Muchacho.

Este disco lo he financiado yo, me apetecía coger las riendas de mi trabajo y de mi negocio. Necesitaba un cambio, ver otras formas de trabajar y gestionar las cosas y pensé que era buen momento para, de algún modo, independizarme.

Hay varias bachatas en el disco. ¿Te ha inspirado la moda de la bachata actual? El single número 1 en España se llama literalmente ‘La bachata’…

La bachata viene del bolero pero el bolero siempre ha estado bien visto, es un ritmo que mantiene el aura nostálgica y elegante, y la bachata siempre ha estado mal vista. ‘La perra del hortelano’ es una bachata, pero también tiene ritmos del bolero.

Si la bachata es el sonido que más se lleva, veo natural que un artista quiera explorarlo.

A mí manera tímida, sí…

«Algo que tiene este disco que no tenía ‘Brujería’ es la mala leche»

‘La voz de su amo’ está inspirada en ‘Master and Servant’ de Depeche Mode, según nota de prensa.

Se inspira en esa canción de Depeche Mode por temática, pero el sonido lo hemos llevado más al funky, es muy actual…

Me ha recordado un poco a Moloko.

La hizo Sergio, que es un moderno. Es una metáfora: en los bailes de salón siempre tiene que haber una persona que gobierna y otra que es la persona sumisa. Uno dirige y el otro se tiene que dejar llevar.



De ‘Átame’ no me esperaba la entrada de ese solo jevi.

Las guitarras del disco las ha hecho Alberto Martínez del Río. Le pedimos una guitarra en el estilo de Prince. Queríamos reivindicar los solos de guitarra horteras de los 80. Me encantan grupos como Aerosmith. Está hecho a propósito.

La frase «el viento de tu suspiro» de ‘Juan’ me ha hecho gracia, me ha parecido muy poética y cotidiana. ¿Estás especialmente orgullosa de las letras de este disco?

Bueno, yo nunca me acabo de encantar, hago lo que puedo. Voy mejorando poco a poco. La de ‘Juan’ es una letra clásica y costumbrista, de corte popular, pero traído al día de hoy.

«Yo nunca me acabo de encantar, no termino de gustarme»

No terminas de creer en ti misma.

No termino de gustarme. Algo que tiene este disco que no tenía ‘Brujería’ es la mala leche. En ‘Mala hierba’ y ‘Como si nada’ saco eso. ‘Brujería’ era un disco muy romántico, y este no lo es tanto.

¿Te consideras demasiado exigente contigo misma?

Intento olvidar lo que he hecho en el pasado, y no juzgarme. Decirme «voy a escribir, aunque me repita». Lo saco adelante.

En tus letras percibo mucha intención artística, tienen un punto folclórico.

Yo vengo de criarme con Manuel Alejandro. Para mí una buena canción es aquella que deja claro de qué habla y que tiene una estrofa, un estribillo y un puente. Pero yo no siento cátedra, hay canciones buenísimas que hacen ruedas y no dicen nada. Pero mi guía es Manuel Alejandro.

«A la Reina Letizia le interesa mucho la música independiente; los Borbones deberían hacerle la ola»

Este año has hecho tu debut en el cine en el corto ‘Matar a la madre’ de Omar Ayuso. ¿Lo has compaginado con la grabación del disco?

Sí, lo he compaginado pero ha sido fácil. Me hizo mucha ilusión cuando me lo propuso y acepté. Pero yo el corto no lo he visto, aunque lo hemos presentado en festivales, porque no me gusta verme. Tampoco veo actuaciones que he hecho.

¿Lo pasarías mal viéndote?

Yo me lo paso bien actuando, pero no me quiero ver porque sé que me voy a sacar pegas y me voy a juzgar demasiado. Pero la experiencia me encantó y el corto ha tenido mucho recorrido en festivales. Ha sido un reto.

¿Te imponía la cámara, estudiarte un guion? ¿Cómo fue el proceso de adaptación?

Al principio pensé que no sería capaz de aprenderme el guion, y Omar cada día me pasaba una versión diferente, y cada una de ellas encuadernada. Yo le preguntaba: «Omar, ¿pero cuánto dinero te vas a gastar en encuadernar tantos guiones?» Yo tenía mis anotaciones y, al día siguiente, aparecía con una versión diferente. Pensé que iba a ser imposible aprenderlo pero al final lo haces y no sabes cómo. Además, el corto lo ha financiado Omar, se ha gastado todos sus ahorros porque tenía todo un equipo de cine con él. Yo tenía que hacerlo bien. Lo grabamos en plena pandemia, la policía nos echó por las restricciones, porque éramos muchos, eran las 12 de la noche, y pensamos que no íbamos a poder continuar…

¿Él te contactó porque era fan de tu música, vio que eras carismática para el personaje?

Tenemos una amiga en común que me dijo que Omar era fan. Yo no sabía quién era porque no soy público de ‘Élite‘. Nos conocimos un día y hubo química. Me dio el guion, me hizo una prueba y me dio el papel. El corto lo escribió Omar con 22 años. Él me parece un genio.

Hace poco te reuniste con la Reina Letizia y dijiste que habíais hablado de música. ¿De qué música?

A Letizia le interesa muchísimo la música independiente. Me habló de toda mi discografía, se lo sabía absolutamente todo, que acababa de sacar un single, ‘La perra del hortelano’… Le interesa la cultura. Yo estoy muy a favor de la Reina Letizia, creo que los Borbones tendrían que hacerle la ola. Me cae bien. Fue muy cariñosa conmigo.

No hablasteis sobre música en general sino, en concreto, sobre tu música.

Más adelante coincidí con ella también en el Mallorca Film Festival y le presenté a Omar. Ahí estaba todo el mundo: Nacho Vigalondo, Leticia Dolera, Henar Álvarez.. y la Reina habló con todo el mundo y sabía todo de todos. Le interesa mucho la cultura y no necesariamente la mainstream.