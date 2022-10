‘La Bachata’ de Manuel Turizo, Top 1 en España; ‘TOKE’ de Chanel no llega al Top 100

La semana pasada Quevedo y Bizarrap seguían en el Top 1 de la lista de singles española. Sin embargo, esta semana han sido desbancados por ‘La Bachata’ de Manuel Turizo. Quevedo también se queda sin la tercera posición del ranking, y es que lo nuevo de Shakira y Ozuna, ‘Monotonía’, ha pasado del puesto 64, en el que estaba la semana anterior, al puesto 3, protagonizando la subida en ventas más fuerte de la semana.

La entrada más fuerte en la lista se la lleva Taylor Swift y su ‘Anti-Hero’, debutando en el puesto 14. De hecho, no es ninguna sorpresa que la gran mayoría de las entradas en lista de esta semana pertenezcan al resto de canciones de ‘Midnights’. Las únicas dos excepciones son las de Jhayco, Feid y Sech con ‘En La De Ella’, entrando en el número 20, y Oliver Tree y Robin Schulz con ‘Miss You’, que se ha colado en el puesto 74. El resto de entradas le pertenecen a Swift, lo cual significa que ‘TOKE’ de Chanel se ha quedado sin entrar al Top 100.

La segunda canción de ‘Midnights’ que ha tenido su mejor debut en lista es la colaboración de Swift con Lana Del Rey, ‘Snow On The Beach’, que se ha posicionado en el número 35. Un puesto más abajo encontramos a ‘Lavender Haze’. ‘You’re on Your Own, Kid’ (puesto 39), ‘Maroon’ (puesto 49) y ‘Midnight Rain’ (puesto 50) también han conseguido debutar en la primera mitad del ranking. ‘Sweet Nothing’ es la canción de ‘Midnights’ que menos ha calado en nuestro país, entrando en el número 89.

