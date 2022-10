Taylor Swift ocupa todo el top 10 del Billboard Hot 100

‘Midnights’ de Taylor Swift está batiendo récords, siendo un disco mucho mejor acogido que su etapa folk con ‘folklore’ y ‘evermore’. En Reino Unido ha podido con Arctic Monkeys y es número 1 con más de 200.000 copias vendidas. Igualmente el álbum ha sido top 1 en Australia, Holanda, Francia, Alemania, Italia, Irlanda, Bélgica, Suecia, Suiza… y también España, donde ha desbancado a Bad Bunny.

Pero la verdadera bestialidad ha llegado de mano de Estados Unidos, donde ‘Midnights’ ha vendido 1.578.000 unidades, tan solo en sus primeros 7 días, como si estuviéramos en los años 90 en cuanto a consumo de vinilos y CD’s. Han sido 575.000 vinilos y 395.000 CD’s, para ser más exactos. Se ha tratado de la semana de mayor ventas desde que Adele publicara ’25’, a la que no ha podido batir.

Por si fuera poco, las canciones del álbum de Taylor ocupan el top 10 del Billboard Hot 100 al completo, como se venía adivinando, quedando exactamente así en el top 10. Esto supone un récord, pues hasta ahora Drake había conseguido ocupar 9 de las 10 posiciones del top 10 en septiembre de 2021, pero no las 10:

1.-Anti-Hero

2.-Lavender Haze

3.-Maroon

4.-Snow on the Beach, ft Lana del Rey

5.-Midnight Rain

6.-Bejeweled

7.-Question…?

8.-You’re On Your Own, Kid

9.-Karma

10.-Vigilante Shit

