yeule / softscars

En su tercer disco, Nat Ćmiel, quien firma bajo el pseudónimo de yeule, se consolida como uno de los talentos más singulares del panorama musical alternativo. ‘Serotonin II’ transitaba entre el pop y el ambient resultando en un trabajo hipnótico y matizado que le sirvió como excelente carta de presentación; en el estupendo ‘Glitch Princess’ construyó todo un mundo digital distópico en el que, mediante su alter ego ciborg, ofrecía un sonido glitch e industrial sin renunciar a sus impulsos experimentales y atmosféricos (el álbum se cerraba con una irreverente pieza ambient de casi 5 horas). Ahora, en ‘softcars’, yeule sigue explorando sus múltiples fuentes de inspiración, llevando a su música a terrenos inexplorados hasta la fecha, distanciándose de sus dos anteriores trabajos y a su vez expandiéndolos, haciendo de su discografía un universo fascinante en el que perderse.

La primera pista, ‘x w x’, ya es una declaración de intenciones que supone una ruptura con todo su sonido anterior. Es un arranque grunge sorprendentemente enérgico, donde yeule grita sobre una atronadora percusión y una sugerente línea de guitarra. ‘sulky baby’ continúa homenajeando al rock alternativo de los 90, acercándose esta vez al shoegaze y al dream pop. Es el tipo de canción donde Ćmiel brilla: una melodía preciosa, una producción sugerente repleta de capas y una letra que vuelve a demostrar que hay pocos artistas que sepan describir la desolación de manera tan cruda y poética (“Algunos días no puede creerme que siga aquí / algunos días siento que no me quedan lágrimas por derramar”, «los sueños que persigues / se convierten en un espacio sin sentido”).

El imaginario gótico de yeule sigue ampliándose en la tercera pista, ‘softscars’, una aventura a caballo entre el glitch pop y el shoegaze donde se habla de ángeles caídos sedientos de sangre y relaciones tortuosas que duelen como puñales en el pecho. En la misma senda de enamoramientos platónicos e imposibles, la balada dream pop ‘ghosts’ -que recuerda a Broken Social Scene y su mítica ‘Anthems For a Seventeen Year-Old Girl’- emociona por su melodía anhelante, por sus manipulaciones electrónicas marca de la casa que se cuelan entre sus acordes de guitarra acústica y, por supuesto, también por ese “Solo ojos como tú pueden ver fantasmas / fantasmas como yo” al comienzo del estribillo.

En ‘dazies’, una de las mejores y más ambiciosas producciones en su catálogo, yeule alterna pasajes ruidosos donde su voz se ahoga en una instrumentación opresiva, con otros acústicos donde prácticamente solo hay voz y guitarra. La canción toma continuamente rumbos inesperados, acelerando el ritmo y ralentizándolo a su gusto hasta que desemboca en ‘fish in the pool’, una calmada pieza instrumental que funciona a modo de interludio entre la primera y la segunda parte del álbum.

En esta parte baja de la secuencia también hay lugar a sorpresas, como ‘inferno’, cuyos animados sintetizadores y su aire house la distancian considerablemente de lo que habíamos escuchado hasta ahí. Sin embargo, su integración en la secuencia brinda uno de los momentos más refrescantes del proyecto. La balada glitch ‘bloodbunny’ nos lleva por una senda parecida y nos retrotrae a ‘Glitch Princess’. Pero el grunge no tarda en volver a aparecer, ahora en ‘cyber meat’, un tema exultante con regusto cyberpunk y una melodía desenfadada y divertida. Entre sus características imágenes siniestras repletas de sangre, huesos, espinas, cuchillos y vidas alienígenas, deja espacio para celebrar su no-binarismo en el que es un momento inesperado y tierno.

Nat Ćmiel remata su álbum con ‘aphex twin flame’, una bonita balada acústica con sus habituales toques glitch que en su título referencia a una de sus clarísimas influencias, poniendo punto final a un trabajo sofisticado y atrevido, que navega siempre con solvencia entre la nostalgia y el futurismo. Las canciones de ‘softscars’ ofrecen el confort de lo ya conocido mientras que sutilmente van transportándote a distopías post-humanas fascinantes.