Cher / Christmas

¿Cómo te imaginabas el disco navideño de Cher? Había 2 vías posibles: por un lado, un regreso a sus inicios de los 60, algo clásico, cercano al sonido de Phil Spector en su disco ideado para estos fastos, el mítico ‘A Christmas Gift for You from Phil Spector’. Al fin y al cabo, ella trabajó con él. Y por otro, un récord Guinness de Auto-Tune en cascada, en forma de canon, cayendo en todas sus formas, grandes y pequeñas, como esas bolas de Navidad que alguien ha puesto rápidamente en la portada de quien ahora parece llamarse CHIER.

Algo hay de los dos. También mucho más. Hay una adaptación de Phil Spector que por supuesto está en la parte buena del álbum, ‘Christmas (Baby Please Come Home)’ junto a Darlene Love. Y en esa línea retro también podríamos hablar del baladón 50’s ‘Please Come Home for Christmas’, del puro rock’n’roll de la adaptación de Chuck Berry ‘Run Rudolph Run’, o del dúo con Stevie Wonder, ‘What Christmas Means to Me’. Tema que ya había cerrado el álbum navideño de Stevie Wonder… de 1967.

Mención aparte merece la colaboración con Cyndi Lauper. Escucharlas juntas siempre es una fantasía y, además, ya una canción de country fue lo mejor del álbum anterior de Cher, ‘Closer to the Truth’ (2013): la olvidada pero divertidísima ‘I Walk Alone’. La nueva colaboración de Lauper y Cher es ‘Put a Little Holiday in Your Heart’, y tiene bastante más garra que el dúo con Michael Bublé, por mucho que este, el rey de la Navidad, se lleve todos los streamings.

En cuanto al mundo moderno (o su intento), el primer single del disco ha sido ‘DJ Play a Christmas Song’. Sin embargo, no es la grabación más conseguida de todo esto, pues ni con subida de medio tono al final logra resultar ni camp ni especialmente divertida. Mucho menos el dúo rapero con Tyga. Es el electro de ‘Angels in the Snow’ donde percibimos a Cher más cómoda siendo Cher. O en la efectivamente Auto-tuneada ‘Christmas Ain’t Christmas Without You’, con una cadencia cercana al villancico de Mariah Carey, a punto de dar un campanazo como todos los años.

Con composiciones tan cucas como ‘I Like Christmas’, y una versión más de la sobada ‘Santa Baby’ que nadie pidió, y mucho menos desde que Kylie Minogue viralizó la suya, el disco de Cher se mueve entre lo enternecedor y el skip total. En una de estas canciones la artista nos asegura que la «Navidad es su época favorita del año» y sin embargo se ha quedado a medias a la hora de convencernos. «El disco ha salido. Creo que es bueno», posteaba tan genial como siempre en X, durante el día de salida, autocuestionándose.