Charlie Puth homenajea a Matthew Perry en su último concierto

Continúan llegando reacciones ante el inesperado fallecimiento del actor Matthew Perry a sus 54 años este fin de semana. Reconocido por su papel en ‘Friends’, era una de las principales caras de la televisión estadounidense. Y Charlie Puth ha decidido rendirle homenaje en su último concierto.

El cantante recordó a Matthew Perry durante su concierto en el Margaret Court Arena de Melbourne el pasado domingo, donde aprovechó para declararse fan de ‘Friends’. Dirigiéndose a más de siete mil personas, interpretó a piano la icónica canción de la serie ‘I’ll Be There for You’. La actuación continuaba haciendo una transición hacia su balada ‘See You Again’.

Este no ha sido el único de los homenajes que ha recibido el cantante desde la noticia de su muerte. Algunos fans se han reunido en las últimas horas para rendir tributo a Matthew Perry en Nueva York, mientras que las redes sociales están inundándose de sus mejores momentos en ‘Friends’.

La noticia del fallecimiento del actor llegó en la madrugada del sábado al domingo, cuando la familia lo confirmó a algunos medios. Los primeros informes explicaban que la causa de la muerte había sido la del ahogamiento, aunque aún no se han conocido muchos más detalles al respecto.

Charlie Puth improvisa un homenaje a Matthew Perry en medio de su concierto en Melbourne, Australia y canta "I'II be there for you". El resultado es hermoso. Piel de gallina. pic.twitter.com/9jYFgTVbIz — Julio César Morla (@JulioCesarrMM) October 29, 2023