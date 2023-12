¿Se puede ser demasiado mayor para hacer rap?

André 3000 ha vuelto a la actualidad musical con ‘New Blue Sun‘, un disco que cambia los raps y los beats por un sonido new age. El ex integrante de Outkast, una de las bandas de hip-hop más exitosas todos los tiempos, se ha reinventado tomando un camino que nadie esperaba. Aunque sus fans le habían avistado tocando la flauta en diferentes lugares, André nunca había publicado un disco en solitario, y del último de Outkast hace 17 años. El hecho que el primer disco de André 3000 suene más vinculado al ambient, a la banda sonora o a Enya que a cualquier cosa de su compañero Big Boi, es algo que pocos habrían adivinado.

Tampoco el propio André lo esperaba, pues, como cuenta en el título de la primera pista de ‘New Blue Sun’, “el viento literalmente me ha llevado hasta aquí”. Él ha venido a decir que el rap ya no le inspira tanto como antes, aunque unas declaraciones que ha hecho en la revista GQ han provocado una pequeña reacción.

“He trabajado con los productores más frescos, también de la vieja escuela, todos me mandan beats todo el tiempo. Yo intento escribir todo el tiempo. La gente cree que tengo raps escritos y no los quiero sacar, pero no es así. A veces me resulta falso rapear porque no tengo nada que decir de esta forma. Tengo 48 años. Y no quiero decir que la edad dicte aquello de lo que vas a rapear, pero, de algún modo, lo hace. En tu vida pasan cosas, ¿pero de qué se supone que tengo que hablar? “Me han hecho una colonoscopia”, “estoy perdiendo la vista”. ¿De qué estás hablando?”

André no descarta que existan maneras “chulas” de tratar esos temas en el rap y especifica que él, simplemente, ya no se siente cómodo expresándose por esta vía. Él se compara con un boxeador retirado. “Todos los grandes boxeadores hacen peleas de exhibiciones de vez en cuando, pero no se meten en el ring. ¿Sabes lo que te digo?”

Las declaraciones de André 3000 han provocado la respuesta de compañeros de profesión como Lil Wayne, quien ha mostrado su desacuerdo con el músico. Lil Wayne ha dicho que las palabras de André le parecen “deprimentes” y ha señalado que a él, a su 41 años, aún le quedan muchas cosas por decir.

La visión de André es individual y subjetiva, pero no es única. La idea de que el rap no sería una expresión artística apropiada llegada cierta edad también la han sugerido artistas jóvenes de diferentes maneras. C. Tangana llegó a declarar que con 33 años no se veía haciendo rap. Cuando llegó la marca de los 30, publicó ‘El Madrileño’. Eso sí, después cambió de idea y confirmó a JENESAISPOP que tenía otro disco de rap “hecho”. Unos años antes, Pucho se planteaba su futuro artístico entre «ser Bob Dylan o ser Maluma baby». Y parecía tener muy claro cuál de esas dos opciones no escoger. Con 25 años, Rels B aseguró que no se veía haciendo los que hacía con 30 o 40 años y que se veía haciéndolo “un par de añitos más”. Eso fue en 2018, ha pasado un lustro y es evidente que Rels se encuentra en el mejor momento de su carrera. El mallorquín se refería a la consecuencia del éxito que es la fama, porque él es “muy tranquilo”, pero también apuntaba que, en el futuro, se veía tocando la trompeta. Como André con la flauta.

Que la cultura del hip-hop está profundamente vinculada a la aprobación y el consumo de una audiencia mayoritariamente joven nadie lo pone en duda. Pero son muchos los raperos que llegados los 40 siguen publicando discos: Nicki Minaj edita uno hoy mismo. Ni que decir que el último de A Tribed Called Quest recibió muy buenas críticas. En España, Arianna Puello ha sido una pionera, pues empezó a publicar sus primeros trabajos discográficos a finales de los 90, y ha seguido lanzando música hasta no hace tanto. Ella cree que lo que dice Andrés es “relativo”, porque “todo afecta, tus vivencias, tu actitud, tu forma de ver la vida, tu enfoque o tu crecimiento personal y profesional”. Puello, que lleva 6 años viviendo en México, ha vivido en los últimos tiempos un “crecimiento espiritual” y está “buscando la manera de transmitir” sus últimas experiencias en un posible nuevo disco. Erik Urano, autor de ‘Radioactividad’, afirma que “no se puede ser demasiado mayor para hacer ninguna cosa y menos una expresión artística”, y apunta que, aunque “el rap es una música relativamente joven” y “no hay ejemplos muy claros de peña que haya seguido haciendo rap con una determinación y una creatividad frescas”, sí es posible que esta creatividad se dé en el rap a todas las edades. Sin embargo, Urano señala que, según el caso, se puede dar una contradicción: “Muchos basan su personaje en ser alguien joven, en vivir rápido y hablar exclusivamente de follarse niñas y drogarse en la zona reservada de una discoteca, y eso termina irremediablemente chocando con la edad que tú tengas. Es como el camello de tu barrio, que no puede estar traficando toda su vida».

El vallisoletano, autor de discos como ‘Qubits‘ (2018) o ‘Energía libre’ (2015), sí cree que en la juventud se da una “frescura de ideas” donde estas son más “potentes y maleables”, pero en absoluto descarta que se pueda seguir rapeando pasada esta fase de la vida. Puello, por su parte, aboga por la transmutación de esas ideas: “El rap siempre se puede transformar, evolucionar, fusionar, hay muchas soluciones a esa barrera que te pone tu propia mente. Uno se puede aburrir de hacer rap y necesitar buscar un sonido nuevo”. Puello reconoce que ha notado un cambio generacional marcado con la llega de las redes sociales: “A los que empezamos cuando no había internet, el efecto de las redes nos ha traído locos. Es un consumo tan rápido, es algo tan potente y eficaz,… Yo me he visto perdida, pero hay que ponerse al día y trascender todo eso que pueda parecer un inconveniente o un muro”.

«La visión edadista corresponde más a la industria que al arte. El arte es la opción mas cercana a la inmortalidad de la que dispone el ser humano, y nunca va a estar sujeto a una edad»

¿Pero por qué incluso raperos jóvenes empiezan a plantearse dejar el rap antes los 30? “Hay gente que se quema demasiado rápido”, afirma Urano. “Es el error de concebir el arte como si fuera un monto de objetivos a cumplir. También hay gente que utiliza el rap como un fin. Para mí el rap ha sido una expresión artística heredada a nivel generacional, la cual he utilizado para pivotar alrededor de ella una carrera artística enfocada a mi personaje y mi desarrollo personal”. Urano cree que en ciertos artistas se puede dar un choque entre el personaje juvenil que han creado y su propia persona, cuando esta madura. “De repente se sienten fuera de sí mismos y no se reconocen, acaban presos de su imagen y eso se convierte en algo muy complicado de gestionar. Jay-Z o Nicki siguen rapeando porque se sienten a gusto con su propio personaje, y André ha optado por una expresión artística diferente. La voluntad de crear arte sigue ahí».

No obstante, Urano no detecta un sesgo edadista en las declaraciones de André. “Es su visión personal de su personaje artístico y de su capacidad con la edad que tiene de seguir explorando o interesándole ciertas cosas”. Urano vincula el edadismo más bien a la industria y a su obsesión con vender cuerpos eternamente jóvenes: “La visión edadista corresponde más a la industria que al arte. El arte es la opción mas cercana a la inmortalidad de la que dispone el ser humano, y nunca va a estar sujeto a una edad. La industria está más atada a lo material y a lo económico y es la industria la que vende cuerpos jóvenes eternos porque los otros no venden. Ya ni te digo si eres mujer”.

A la industria le habría venido mejor un disco de rap de André 3000, o uno nuevo de Outkast, que ‘New Blue Sun’. Como mínimo, André ha demostrado, en el aspecto creativo, no estar ligado a nada, y esa libertad es aplicable a todos los estilos musicales y por supuesto a todas las edades. Erik Urano opina lo mismo: “Yo no es que me vea haciendo rap o no, me veo haciendo música y desarrollando el concepto de Erik Urano. También es cierto que desde el principio me desligué de los clichés del rap y lo he intentado llevar más allá a nivel estético y conceptual, pero el rap ha sido mi expresión artística y lo seguiré siendo, porque el rap es un medio para un desarrollo creativo, no un fin. Mi fin es la trascendencia que me ofrece le arte”. Seguro que la conclusión de André 3000 sería la misma o muy parecida, en esta nueva etapa de su carrera.