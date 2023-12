RFTW: Nicki Minaj, Tate McRae, The Killers, FLETCHER…

Hoy viernes 8 de diciembre es Viernes Rosa: sale el nuevo disco de Nicki Minaj después de varios retrasos. También se editan, por un lado, el segundo álbum de Tate McRae, el cual trae ‘greedy’, uno de los mayores éxitos de 2023, y, por el otro, el nuevo trabajo largo de Natti Natasha.

Otros lanzamientos discográficos que se ponen a la venta hoy son el recopilatorio de los Killers, el nuevo disco de versiones extendidas de Kylie Minogue, el nuevo disco de remixes de Alison Goldfrapp, y el nuevo EP de Libianca, que no prescinde de ‘People’.

- Publicidad -

La cosecha de singles (especialmente de colaboraciones) es generosa hoy viernes gracias a los nuevos lanzamientos de FLETCHER (con título muy Taylor Swift), Green Day, Lola Indigo, The Libertines, Pharrell Williams con Rauw Alejandro, The Vaccines, Fred again con Baby Keem, Tokischa con Trippie Redd, Adrienne Lenker, Lina con Rodrigo Cuevas, Peso Pluma con Anitta…

Algunos artistas revelación o favoritos del site publican single hoy, como Miren, Tsatsamis, Mushkaa, IZARO, IDLES, Pantera Blue, Channel Tres, DEVA, Alec Benjamin (que» manda a sus terapeutas a terapia»), Yumi Zouma, Califato 3/4, DEVA…



- Publicidad -