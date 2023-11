The Killers anuncian su nuevo recopilatorio ‘Rebel Diamonds’

The Killers encara la época navideña con el lanzamiento de un nuevo recopilatorio de éxitos. ‘Rebel Diamonds’ sale el 8 de diciembre e incluye un tema inédito, ‘Spirit’, así como los singles recientemente publicados ‘Boy’ y ‘Your Side of Town’.

‘Rebel Diamonds’ recopila los singles de The Killers en orden cronológico, e incluye temas seleccionados de todos sus álbumes de estudio, desde ‘Hot Fuss‘ (2004) al recomendado ‘Pressure Machine‘ (2021) pasando por ‘Day & Age‘ (2008).

Recientemente, Brandon Flowers ha declarado que The Killers ha descartado todo el material de un nuevo disco que iba a tomar un camino más electrónico. Flowers no se siente identificado con este sonido y prefiere continuar por la senda guitarrera de los últimos trabajos del grupo.

Cabe recordar que ‘Rebel Diamonds’ no será el primer recopilatorio de éxitos publicado por The Killers. En 2013, ‘Direct Hits’ ya recopilaba 13 de sus singles y, por otro lado, incluía dos cortes hasta ese momento inéditos, ‘Shot at the Night’ y ‘Just Another Girl’.

Tracklist de ‘Rebel Diamonds’:

01 Jenny Was a Friend of Mine

02 Mr. Brightside

03 All These Things That I’ve Done

04 Somebody Told Me

05 When You Were Young

06 Read My Mind

07 Human

08 Spaceman

09 A Dustland Fairytale

10 Runaways

11 Be Still

12 The Man

13 Caution

14 My Own Soul’s Warning

15 Dying Breed

16 Pressure Machine

17 Quiet Town

18 Boy

19 Your Side of Town

20 Spirit