The Killers han descartado un disco electrónico

The Killers han sorprendido estos días con el lanzamiento de un nuevo single, ‘Your Side of Town’. Pero más inesperado ha sido el sonido del tema, que recupera los sintetizadores y el vocoder, y también al productor Stuart Price, que ya produjo ‘Day & Age‘, el disco de The Killers de 2008, aquel en el que dejaban atrás el rock de sus trabajos previos.

Es pronto para adivinar si ‘Your Side of Town’ logrará la misma repercusión que ‘Human’. De momento, Brandon Flowers ha aclarado que no prepara ningún disco de The Killers que recupere este sonido. Es decir, lo estaba escribiendo, cuenta, pero lo ha descartado.

Sí, The Killers han descartado un nuevo disco electrónico. En una entrevista con The Times, Flowers cuenta que el grupo preparaba un nuevo trabajo adherido a este estilo, pero que «a la mitad me di cuenta de que no podía hacer esto, y no creo que nos vayas a ver a hacer este tipo de música otra vez». Es probable que no solo ‘Your Side of Town’, sino también la reciente ‘boy‘, que guardaba un gran parecido con ‘A Little Respect’ de Erasure, formara parte de este disco que ha terminado en la basura.

«Esta es la crisis en la que me encuentro», añade Flowers. «The Killers son mi identidad y nuestras canciones llenan los asientos, pero me siento más realizado haciendo música como la de ‘Pressure Machine‘. Escribiendo ese disco encontré una parte de mí muy fuerte como compositor. ¡Ese es el tío al que buscaba!» Flowers cita en realidad ‘Hot Fuss‘, el debut de The Killers de 2004: «Estoy muy orgulloso de ‘Hot Fuss’ para algo que hice con 20 años, pero ya no tengo 20 años. Estoy pensando en la siguiente fase de mi vida».

‘Hot Fuss’, el disco que incluye la inmortal ‘Mr. Brightside’, contenía en verdad una buena dosis de sintetizadores nuevaoleros. En los últimos tiempos, sin embargo, The Killers se han entregado muchísimo más a las guitarras de The War on Drugs, en ‘Pressure Machine’ (2021) e ‘Imploding the Mirage‘ (2020). La electrónica aún regrasaba en ‘Wonderful Wonderful‘ (2017), no obstante.