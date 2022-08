¿Deberían The Killers acreditar a Erasure en ‘boy’?

The Killers ha sido una de las bandas que ha decidido estrenar nueva música en estos primeros días de agosto. ‘boy’ en realidad no es una canción nueva, sino que pertenece a las sesiones originales de ‘Pressure Machine‘, su notable último disco. Sin embargo, es ahora cuando ha llegado a las plataformas de streaming, después de sonar por primera vez en directo en el Mad Cool de Madrid.

‘boy’ es otra composición de pop-rock explosiva de The Killers que hace uso contundente de sintetizadores. La canción arranca suspendida en una nube de teclado atmosférica, y se va creciendo poco a poco hasta liberarse en un final apoteósico.

En la suma de capas de ‘boy’ que va construyendo la épica de la canción emerge, en el segundo verso, una melodía de sintetizador extremadamente parecida a la de un conocido hit de los años 80. Se trata de ‘A Little Respect’ de Erasure. La melodía es tan parecida que ya hay quien se pregunta por qué Erasure no aparecen acreditados en la canción.

‘boy’, que habla sobre la adolescencia de Brandon Flowers en Utah, es decir, traza el que después será el concepto general de ‘Pressure Machine’ (se dice que por este motivo es descartada del disco), puede ser otro ejemplo de canción que navega la fina línea entre la «interpolación», el homenaje y el (supuesto) plagio, como antes ‘Bad Habits’ de Ed Sheeran con ‘Smalltown Boy‘, o ‘Malibu’ de Kim Petras con ‘Wanna Be Startin’ Something’ de Michael Jackson.

En estos días en que es requerido acreditar a personas que no han tenido absolutamente nada que ver con la composición de una canción para evitar demandas por plagio que, a veces, salen de debajo de las piedras, como le ha pasado a Dua Lipa, The Killers no escogen el camino de Beyoncé, quien ha acreditado a los autores de ‘Show Me Love’ de Robin S. en ‘BREAK MY SOUL’ pese a no samplear directamente aquel éxito de los 90. Más bien, los de Brandon Flowers optan por la libertad creativa y el homenaje.