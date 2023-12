Soto Asa / Sweg 777

En la reseña de ‘Super Sintiendo 64‘, nos alegrábamos de tener una continuación a ‘Coupé’ tras multitud de temas sueltos lanzados por Soto Asa en estos años. Pues bien, 2023 nos ha sorprendido con no uno sino dos discos de Álvaro Soto. Aunque este ‘Sweg 777’ es un tanto particular: cinco de las canciones son inéditas, pero las otras cinco son viejas conocidas de los fans, ya que fueron apareciendo entre ‘Down Music’ y ‘Coupé’.

Tanto en unas como en otras, ‘Sweg 777’ supone un “regreso” de Soto al trap. Nunca se fue realmente, pero es cierto que le teníamos mucho más centrado en su particular fusión de reggaeton con electrónica. El espíritu de La Vendición está más vivo aquí que en cualquiera de sus últimos trabajos, y de hecho se acompaña en la producción de Feniko, Dot Wave, Young Taylor, Jeke Mamoneos, Tete, Jacob Lethal, Otaku Beatz, Santos Santana, Lexi Banks, FrEeZe MuZiK… o incluso Marvin Cruz. La persona detrás de dos temazos como ‘Empezar de cero’ de Yung Beef y La Zowi o ‘Million Dollar Baby’ de Cecilio G (y que también ha currado para gente como Playboi Carti), firmó junto a Soto ‘Flexxxxxx’, uno de los mejores cortes del disco.

Otros de los temas destacados son ‘Sweg like me’, con un aire a sci-fi noventero en su producción que sienta genial a Soto, el piano de ‘Taoke’ o el punto futurista de ‘Bill Gates’, que recuerda a lo que hizo Albany en el recomendable ‘XXX’. Precisamente al final de ésta hay un tímido gag (la combinación de “acabo de ganar un millón de dólares” con su mítico “damn, son”) que es común en los temas de su colega Yung Beef pero no tanto en los suyos. Y es que en ‘Sweg 777’ también hay espacio para esto… y para un Soto algo más vulnerable, ese que hemos visto en momentos como ‘Gibraltar’ o el que puede ser su gran clásico, ‘Smartphone’.

No en vano, esta colección se cierra con ‘Duele’, donde escuchamos cosas como “no soy Dios pero trato de salvarte” o “vuelve, aunque estaré en otra parte, no cuentes con verme”, y se abre con el autor de ‘Kiyaera’ diciendo “hoy he recibido diez llamadas / y ninguna me importaba / ninguna colocaba” en ‘Ki 777’. En definitiva, ‘Sweg 777’ es un regalo pre-navideño del ceutí a sus fans, pues luego ha vuelto a la tónica de su última era con ‘Y4M4’, más reggaetonera, y ‘Malai’, más electrónica – y ambas, dos temazos. Buena idea ofrecer un poco de aquí y de allí para ir acompañando la ambiciosa gira que le llevará por distintos puntos de nuestro país (incluyendo el Palau y el Wizink), y en la que Soto sorteará un Coupé entre quienes vayan a verle.

