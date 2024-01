Rage Against the Machine «no van a dar más conciertos», al menos, según ha comunicado en Instagram uno de sus integrantes, Brad Wilk.

«Sé que mucha gente está esperando que anunciemos nuevas fechas para los conciertos cancelados de Rage Against the Machine. No quiero alargar más esto», ha escrito Wilk. «Aunque ha habido conversaciones entre nosotros sobre que esto pueda ocurrir, os quiero hacer saber que RATM (Tim, Zach, Tom y yo) no vamos a dar más conciertos nunca más. Lo siento por aquellos que esperaban lo contrario. Realmente desearía que ocurriera».

Rage Against the Machine cancelaron sus conciertos de 2022 en España, en Málaga y Madrid, así como el resto de fechas confirmadas en América del Norte y Europa, debido a una lesión de Zach de la Rocha. El grupo ya había pospuesto la gira, anunciada en 2019, debido a a la pandemia.

Las idas y venidas de Rage Against the Machine han sido varias: en 2000 se separaron después de publicar su disco final, ‘Renegades’. Después, entre 2007 y 2011, volvieron para ofrecer nuevos conciertos, siendo 2011 el último año que se pudo ver a los autores de ‘Killing in the Name’ en España. Tristemente, parece que su tercera reunión ya no tendrá lugar.

En 2023, Rage Against the Machine entraron en el Rock and Roll Hall of Fame después de cinco intentos, aunque solo Tim Morello acudió a la ceremonia.