La gira europea de Rage Against The Machine debía empezar el próximo 24 de agosto en Edmiburgo y terminar en Praga a mediados de septiembre, pero la banda ha anunciado hoy que toda su gira europea queda cancelada, incluidos los dos conciertos que tenían en España. El legendario grupo de rap metal tenía previsto actuar el 8 de septiembre en el Andalucía Big Festival de Málaga y el 10 de septiembre en el Mad Cool Sunset de Madrid, dos eventos en los que Rage Against The Machine figuraban como los artistas más importantes.

La razón de esta cancelación imprevista es de salud. Zack de la Rocha, el líder del grupo, deberá «volver a casa para guardar reposo y someterse a rehabilitación» por consejo médico. En redes sociales la banda ha publicado un comunicado en el que explican que «los vuelos, los tiempos de viaje y el riguroso horario» de la gira «son un riesgo demasiado grande para una recuperación completa». «Pedimos perdón a todos nuestros fans, que han esperado años para vernos», con esta disculpa terminaban su comunicado. Rage Against The Machine no visitaban España desde hace más de 10 años, siendo 2011 la última vez que actuaron en el país.

La promotora de ambos eventos en España ha prometido que están trabajando para «encontrarles un reemplazo que haga de esta primera edición una experiencia inolvidable». La organización también ha avisado de que en cuanto se conozca quién va a reemplazar al grupo en ambos eventos, se abrirá el proceso para la devolución de entradas.

