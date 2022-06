Wolf Alice, Delaporte, Llergo… en Andalucia Big Festival

Andalucia Big Festival, que había confirmado a gente tan grande como Muse, Rage Against the Machine, Vetusta Morla, Biffy Clyro, Jamiroquai en concierto exclusivo en Europa o Michael Kiwanuka, tiene novedades. El festival ofrece hoy su última tanda de confirmaciones, lo que incluye a Wolf Alice, María José Llergo, Niños Mutantes, Delaporte y Viva Belgrado. Wolf Alice están presentando ‘Blue Weekend‘, su gran disco de 2021, que no han podido tocar apropiadamente por razones de sobra conocidas por todos.

Además, hoy se han puesto a la venta las entradas de día para quien quiera asistir solo el jueves, solo el viernes o solo el sábado. Son 69 euros más gastos frente al abono, que son 125 €. Concretamente el 8 de septiembre es el día de Rage Against The Machine, Biffy Clyro, Morgan, Wolf Alice y Joey Valence & Brae.

El viernes 9 de septiembre será el día de Jamiroquai, Glass Animals, Nova Twins, Michael Kiwanuka, Sylvie Kreusch, Vetusta Morla y La Perra Blanco. Finalmente, el 10 de septiembre será el día de Muse, Years & Years, Delaporte, Los Planetas y María José Llergo, entre otros que puedes consultar en su cartel.





