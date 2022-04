Mad Cool, que recientemente ha anunciado una edición en Málaga, Andalucia Big Festival, anuncia ahora otro desdoble más. Este se llamará Mad Cool Sunset y tendrá lugar en el Espacio Mad Cool de Madrid. Será el 10 de septiembre con una línea editorial en general rockera y en general muy masculina, con algunas excepciones en la letra más pequeña.

Los confirmados de Mad Cool Sunset son Rage Against the Machine, y añade la nota de prensa que esta será «una de sus únicas actuaciones en España» (sic). Están también entre los confirmados Biffy Clyro, Glass Animals, Stereophonics, Run the Jewels, Kurt Vile & The Violators, Lucy Dacus, Los Zigarros, Belako, Sports Team, Yard Act, Wargasm, Nova Twins, Montell Fish, Life y Sylvie Kreusch & The Dip.

- Publicidad -

Según la nota de prensa, «esta jornada marca un hito en la escena cultural de la capital, un nuevo encuentro y espacio de unión para los apasionados de la música que dará continuidad a la temporada de conciertos al aire libre». Las entradas saldrán a la venta próximamente. Interesados, no dejéis de visitar su web.

Por si alguien se lo está preguntando, de momento Dcode no ha anunciado sus fechas. Lo único que encontramos en sus redes es que la edición de 2021 quedaba pospuesta a «septiembre de 2022» sin especificar el día.

- Publicidad -