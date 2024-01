‘La sociedad de la nieve’ y ‘Anatomía de una caída’, a los Oscar

Las nominaciones de los Premios Oscar han sido anunciadas esta misma mañana desde Los Ángeles. La noche más importante y prestigiosa para la industria cinematográfica se celebrará el próximo 10 de marzo en el Teatro Dolby, donde cuatro películas parten como favoritas: ‘Oppenheimer’ (13), ‘Pobres criaturas’ (11), ‘Asesinos de la luna’ (10) y ‘Barbie’ (8). Entre las sorpresas (más o menos esperable), que la francesa ‘Anatomía de una caída‘ se haya colado en Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Guión y Mejor Montaje.

La representación española también deja grandes noticias, pues ‘La sociedad de la nieve’ de Juan Antonio Bayona optará a llevarse la estatuilla hasta en dos categorías: Mejor Película Extranjera y Mejor Maquillaje y Peluquería. El otro español que luchará por el Oscar se trata de Pablo Berger, quien logra la nominación a la Mejor Película de Animación por su ‘Robot Dreams’. Se caen de la carrera Pedro Almodóvar y el cortometraje ‘Extraña forma de vida’ o Penélope Cruz por su interpretación en ‘Ferrari’.

Esta es la lista de nominados:

Mejor Película

‘American Fiction’

‘Anatomía de una caída’

‘Barbie’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Vidas pasadas’

‘Pobres criaturas’

‘La zona de interés’

Mejor Director

Justine Triet (‘Anatomía de una caída’)

Martin Scorsese (‘Los asesinos de la luna’)

Yorgos Lanthimos (‘Pobres criaturas’)

Christopher Nolan (‘Oppenheimer’)

Jonathan Glazer (‘La zona de interés’)

Mejor Actriz Protagonista

Lily Gladstone (‘Los asesinos de la luna’)

Carey Mulligan (‘Maestro’)

Sandra Hüller (‘Anatomía de una caída’)

Annette Bening (‘Nyad’)

Emma Stone (‘Pobres criaturas’)

Mejor Actor Protagonista

Bradley Cooper (‘Maestro’)

Colman Domingo (‘Rustin’)

Paul Giamatti (‘Los que se quedan’)

Cillian Murphy (‘Oppenheimer’)

Jeffrey Wright (‘American Fiction’)

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt (‘Oppenheimer’)

Da’Vine Joy Randolph (‘Los que se quedan’)

Danielle Brooks (‘El color púrpura’)

Jodie Foster (‘Nyad’)

America Ferrera (‘Barbie’)

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown (‘American Fiction’)

Robert De Niro (‘Los asesinos de la luna’)

Robert Downey Jr. (‘Oppenheimer’)

Ryan Gosling (‘Barbie’)

Mark Ruffalo (‘Pobres criaturas’)

Mejor Guion Original

Arthur Harari y Justine Triet (‘Anatomía de una caída’)

David Hemingson (‘Los que se quedan’)

Samy Burch (‘Secretos de un escándalo’)

Celine Song (‘Vidas pasadas’)

Josh Singer y Bradley Cooper (‘Maestro’)

Mejor Guion Adaptado

Cord Jefferson (‘American Fiction’)

Greta Gerwig y Noah Baumbach (‘Barbie’)

Christopher Nolan (‘Oppenheimer’)

Tony McNamara (‘Pobres criaturas’)

Jonathan Glazer (‘La zona de interés’)

Mejor Diseño de Producción

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

Mejor Película Extranjera

‘La zona de interés’ (Reino Unido)

‘Perfect Days’ (Japón)

‘La sociedad de la nieve’ (España)

‘Yo capitán’ (Italia)

‘Sala de profesores’ (Alemania)

Mejor Montaje

‘Anatomía de una caída’

‘Los que se quedan’

‘Los asesinos de la luna’

‘Oppenheimer’

‘Poor things’

Mejor Fotografía

‘El Conde’

‘Los asesinos de la luna’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

Mejor Película de Animación

‘El chico y la garza’

‘Elemental’

‘Nimona’

‘Robot Dreams’

‘Spider-Man: Cruzando el Multiverso’

Mejor Diseño de Vestuario

‘Barbie’

‘Los asesinos de la luna’

‘Napoleón’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

Mejor Maquillaje y Peluquería

‘Golda’

‘Maestro’

‘Oppenheimer’

‘Pobres criaturas’

‘La sociedad de la nieve’

Mejor Película Documental

‘Bobi Wine: The People’s President’

‘La memoria infinita’

‘Four Daughters’

‘To Kill a Tiger’

‘20 días en Mariúpol’

Mejor Banda Sonora

Laura Karpman (‘American Fiction’)

John Williams (‘Indiana Jones y el dial del destino’)

Robbie Robertson (‘Los asesinos de la luna’)

Ludwig Göransson (‘Oppenheimer’)

Jerskin Fendrix (‘Pobres criaturas’)

Mejores Efectos Visuales

‘The Creator’ (Gareth Edwards)

‘Godzilla Minus One’ (Takashi Yamazaki)

‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’ (James Gunn)

‘Misión imposible: Sentencia mortal – Parte 1’ (Christopher McQuarrie)

‘Napoleón’ (Ridley Scott)

Mejor Canción Original

«It Never Went Away” (‘American Symphony’)

“I’m Just Ken” (‘Barbie’)

“What Was I Made For?” (‘Barbie’)

“Wahzhazhe (A Song For My People)” (‘Killers of the Flower Moon’)