Por qué Taylor Swift reivindica ‘Downtown Lights’, un tema perdido de The Blue Nile

Las reacciones algo histéricas al ‘The Tortured Poets Department’ de Taylor Swift’ están dejando poco espacio para análisis más lúdicos de ese copioso nuevo disco: por ejemplo, el de las referencias en sus letras a diversxs artistas musicales. Y entre ellas hay un detalle particularmente fascinante. Junto a citas a Charlie Puth, Patti Smith, Stevie Nicks o The Starting Line, hay una mención no ya al maravilloso combo escocés de sofisti-pop The Blue Nile, sino en particular a una de sus canciones, la embriagadora ‘Downtown Lights’:

“Drowning in the Blue Nile. He sent me Downtown Lights. I hadn’t heard it in a while.”

El “he” en cuestión es Matt Healy de The 1975, quien ha declarado en más de una ocasión que The Blue Nile son su grupo favorito y una de sus mayores influencias. Pero escuchando los exuberantes paisajes de sintetizadores de la canción en cuestión se hace evidente que influyó mucho también a Taylor, en particular en el sonido acolchado y electrónico de ‘Midnights’ y también en buena parte de este nuevo LP.

Grabado en ese año tan querido por Swift (1989), el disco ‘Hats’ era el segundo álbum de The Blue Nile tras su debut de 1984 (‘A Walk Across the Rooftops’), y en él este trío tan singular tomaba las riendas de la producción. El resultado fue una colección de canciones con arreglos etéreos construidos en gran parte con el sintetizador Roland Jupiter 8, y que contrastaba bellamente con la voz muy expresiva y dramática -algo triste- de Paul Buchanan.

Al igual que otras bandas como Japan o Talk Talk habían hecho a lo largo de los 80, ‘Hats’ marcaba una evolución muy interesante de un sonido ‘blue-eyed soul’ británico hacia territorios electrónicos resplandecientes y atmosféricos, pero sin detrimento de las melodías: ‘Downtown Lights’ es excelente pop, y escuchado en la actualidad suena como algo de una época que no volverá, y a la vez como algo lleno de excitantes posibilidades -no es de extrañar que Taylor detectase aquí una veta perfecta para explorar.



La combinación es simple pero devastadora: la voz emocionante de crooner de los 80 de Buchanan, pads de sintetizador tocando acordes preciosamente evocadores, y letras sobre amor y desamor con indefinición impresionista, a veces simples enumeraciones de algunos de esos elementos urbanos que pueblan también el vídeo (“Los neones y los cigarrillos / Las habitaciones alquiladas o los coches de alquiler / Las calles abarrotadas, los bares vacíos / Chimeneas y trompetas / Las luces doradas, las oraciones de amor / Los zapatos de colores, los trenes vacíos / Estoy cansado de llorar en las escaleras / Las luces del centro.”)

The Blue Nile nunca se dejó encasillar en ninguna escena, ni de su Glasgow natal ni del Reino Unido. Perfeccionistas y poco amigos de la notoriedad ni la publicidad, su éxito acabó siendo más de crítica que de público. También tuvieron grandes fans artistas antes de Matt y Taylor, gente como Peter Gabriel o Annie Lennox (que grabaría una versión de ‘Downtown Lights’ en su disco ‘Medusa’ en 1995). Tras dos discos más, el grupo se disgregaría en 2004, pero Paul Buchanan lanzó un magnífico disco en solitario en 2012 (‘Mid Air’).

Preguntados por la repentina atención sobre su música, la banda ha declarado estps días pasados su sorpresa y satisfacción: Paul Buchanan dijo que “le conmovía” la mención en la canción de Swift, y Paul Joseph Moore declaró: “siempre pretendimos que la música, las palabras y también los paisajes sonoros llegasen a la gente corriente y aportasen un sentimiento de humanidad compartida. Me alegro de que a TS le haya tocado tanto nuestra música, pero no más que cuando ocurre con cualquier otra persona. ‘Downtown Lights’ no es ni mejor ni peor que cuando la hicimos en 1989. Pero quizá esto sí demuestre que conseguimos hacer algo lo suficientemente auténtico como para resultar duradero.”