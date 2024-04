Sabrina Carpenter sube al número 1 global con ‘Espresso’

Sabrina Carpenter sube al número 1 global de Spotify con ‘Espresso‘ y acaba con el liderazgo -por ahora- de ‘Fortnight‘ de Taylor Swift y Post Malone, que baja al 2.

El éxito de ‘Espresso’ ha sido… instantáneo y, desde su estreno, ha subido como la espuma se ha convertido en una de las canciones más populares en el mundo.

‘Espresso’ entraba en el número 16 del global de Spotify, dando a Carpenter el mayor «peak» de su carrera en la tabla. El anterior, ‘Nonsense’, se había quedado en el 17. Pero, después, ‘Espresso’ ha seguido escalando posiciones hasta instalarse estos días en el puesto 2 y finalmente hasta subir hoy al 1 marcando cerca de 10 millones de escuchas diarias.

En listas oficiales, ‘Espresso’ acaba de dar a Carpenter su primer single top 10 en Estados Unidos después de que ‘Espresso’ haya subido al número 7 del Billboard Hot 100. En Reino Unido, ‘Espresso’ aspira a subir al número 1 de la lista oficial este viernes.

Sabrina Carpenter, quien, a pesar de contar apenas 24 años, tiene ya cinco álbumes de estudio publicados, vive el mejor momento de su carrera profesional con ‘Espresso’, llamada a ser una de las canciones del verano.

Así quedan los mayores de Sabrina Carpenter en la lista global de Spotify:

1 Espresso

17 Nonsense

34 Feather

39 On My Way

50 Skin

108 A Nonsense Christmas

150 Why

158 Alien